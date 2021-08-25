复星国际回应复必泰上市时间：审批工作按正常程序积极推进

针对投资者询问复必泰上市时间和概率，复星国际董事长郭广昌答复称，复必泰mRNA疫苗在国内的临床和审批，一直以来得到了包括国务院联防联控、国家药监局、上海市委市政府等多个部门的大力支持和关心，目前相关事项在按照程序正常推进。

根据新浪财经报道，有投资者在今天举行的复星国际2021年中期业绩会上说：“不想再问复必泰上市时间。现在只想问复必泰上市的概率有多少？”

郭广昌答复，复星mRNA新冠疫苗审批相关工作在按照正常程序积极推进。他并表示，期待这款疫苗尽早在国内上市，为国内疫情防控贡献力量。

郭广昌认为，除疫情防控外，中国在疫苗研发方面也处于全球领先地位，目前多种疫苗技术路线的研发都取得了巨大成功。复星在国内推进附条件上市审批的复必泰mRNA疫苗，也是国内科研工作者和德国BioNTech合作研发的成果。

此外，复星也布局推进多个冠病药物的研发，包括复宏汉霖正在研发的综合抗体药物，同时也和开拓药业的小分子药物普克鲁胺进行合作，将中国好的药品带到全球。

mRNA疫苗BNT162b2（复必泰mRNA疫苗）前天被美国食品和药物管理局正式批准上市。这是首款获得FDA正式批准的冠病疫苗，也是全球首个正式获批的拥有完整三期数据的冠病疫苗。

今年5月9日，复星医药发布公告称，其控股子公司复星医药产业拟与BioNTech投资设立合资公司，以实现mRNA冠病疫苗产品的本地化生产及商业化。郭广昌表示，目前这一工作在有序进行中。

德国BioNTech是全世界范围内生产mRNA 疫苗的平台型生物技术公司之一，但生产能力和商业化能力不足。去年3月，其先后与复星医药（通过全资子公司复星医药产业）和世界500强企业辉瑞制药签订协议，共同开发和商业化mRNA冠病疫苗。其中，复星医药负责大中华区（含港澳台），辉瑞负责全球其他区域。

有报道指出，作为mRNA技术在疫苗领域的第一款产品，BNT162b2的安全性一直都面临争议。但截至今年5月，已经有超过65个国家和地区授权或临时授权使用。