香港过去三年共七个职工会自行解散

香港劳工及福利局长罗致光说，过去三年，每年新登记的职工会，由13个增至495个，同期合共有七个职工会自行解散。他强调，如职工会在解散前曾进行违反会章或法例的活动，职工会登记局及执法部门会跟进。

根据《星岛日报》报道，香港立法会议员邵家辉表示，有社会人士关注某些在《职工会条例》下新登记的职工会涉嫌为违法目的成立，而其进行的活动亦可能违反法例或其会章的规定，质疑在某些职工会解散时，其拥有的资产及个人资料未获妥善处置。

罗致光书面回覆质询时表示，根据《职工会条例》在2018年至2020年新登记的职工会按年分别有13个、25个及495个。截至今年7月底，已登记的职工会共有1504个。而在2018年至2020年，获登记局登记而自行解散的职工会按年分别有三个、三个及一个。

罗致光指出，根据基本法相关规定，香港居民享有结社的自由，以及组织和参加工会的权利和自由。《香港人权法案条例》相关条例也规定人人有自由结社的权利，包括为保障其本身利益而组织及加入工会的权利。在符合《职工会条例》的前提下，职工会可自行组织及规划其活动，包括在有需要时解散职工会。

他说，登记局采取一系列措施，包括探访职工会、审理并登记职工会更改会章、审查职工会的周年帐目表、为职工会理事及职员举办课程等，确保职工会遵行《职工会条例》及其会章的规定。如接获涉嫌违反《职工会条例》的投诉，登记局会从速跟进，严肃处理。

他还指，拟解散的职工会必须按其已登记的会章所订明的方式及规定，解散职工会及处置所有剩余的资产。如有聘用雇员，也须按相关法律遣散员工，以及处理债务和税务等事宜。此外，拟解散的职工会亦须根据《个人资料（私隐）条例》相关规定，妥善处置其拥有的个人资料（包括会员名册及其他载有会员个人资料的纪录等）。登记局会密切监察职工会解散及处置资产的程序，以确保符合会章及相关法例的规定。

罗致光强调，如职工会在解散前曾进行违反会章或法例的活动，登记局及执法部门会作出跟进，具体情况需视乎个别个案而定。

近期香港多个职工会先后宣布自行解散，包括拥有9.5万名会员的教协，以及新公务员工会等。