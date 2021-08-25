拼多多投100亿人民币设“农研专项”

中国电商巨头拼多多昨晚发布的2021年第二季度财报显示，截止今年6月30日，拼多多年度活跃买家数达到8.499亿，单季新增2610万。同时，拼多多宣布设立100亿元（人民币，下同，约20亿新元）农业科技专项，旨在面向农业及乡村的重大需求，不以商业价值和盈利为目的，推动农业科技进步，科技普惠。

根据21世纪商业评论报道，拼多多财报还显示，其平均月活跃用户数达7.385亿，占年活跃买家数的87%。也就是说，虽然用户数增长较上一季度显著放缓，但用户的活跃度和粘性在提高。营收方面，二季度营收230亿元，同比增长89%，不及市场预期的267亿。

上述财报是陈磊接任董事长后交出的一份新成绩单，减营销、重投入是其这一年的关键词。今年上半年，社会消费品零售总额同比增长23.0%，其中，二季度同比增长13.9%。在国内经济持续稳中向好的带动下，拼多多的年度活跃用户及平均月活用户继续保持平稳增长。

拼多多本季度继续保持了对全品类商品的补贴力度。财报显示，平台用于销售与市场推广费用为104亿元，较去年同期的91亿元，增长14%。

拼多多在二季度也继续加大了在研发领域的投入，研发费用为人民币23亿元，较2020年同期的人民币17亿元，同比增长40%。

据报道，拼多多设立的“百亿农研专项” 虽然将显著影响股东的短期每股盈利，但已通过董事会的支持和批准，并将由董事长兼CEO陈磊将担任一号位。陈磊表示，公司接下来将进一步提请股东大会，以争取大多数股东的支持。

“这是一项重要且具有挑战性的工作，我们将耐心投入，本季度的全部利润及以后几个季度可能有的利润，将首先进入这个专项，直至100亿的总额得到满足。”

中国互联网巨头腾讯上周三（18日）宣布，再增加500亿元资金，启动“共同富裕专项计划” ，以响应中央财经委员会前一天开会提出的“分阶段促进共同富裕”要求。