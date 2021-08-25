北京将大面积推进校长教师轮岗

中国北京市在新学期将大面积大比例推进公办校校长、教师轮岗。

据澎湃新闻报道，北京市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕今天（25日）在北京市教育“双减”工作新闻发布会上作出上述宣布。

李奕说，校长层面交流轮岗的对象为公办学校的正、副校长，凡是距离退休时间超过五年、且在同一所学校任职满六年的正、副校长，原则上应进行交流。

教师层面交流轮岗的对象为公办学校的在编在岗教师，凡是距离退休时间超过五年、且在同一所学校连续工作六年及以上的老师，原则上进行交流轮岗。

李奕还说，交流轮岗的形式主要包括区域内校长交流轮换、骨干教师均衡配置、普通教师派位轮岗三个维度。

对于如何做好交流轮岗的保障，李奕说，将确保老师业务发展、学校服务质量提升、孩子的实际获得均有所收获，具体体现在，将义务教育学校校长教师参与交流轮岗和工作绩效，作为校长职级晋升，教师专业技术职务评聘与晋升，区级及以上骨干教师评选、评优评先等方面工作条件之一，并将保障参加交流轮岗校长教师的工资待遇，在绩效工资分配中予以适当倾斜。

另外，北京市东城区委教育工委副书记、区教委主任高伟在会上介绍说，东城区将以先教师后干部、先小学后初中等的方式，在本学年度实现干部教师轮岗不少于2000人，力争用三年时间实现东城区义务教育阶段学校干部教师100%轮岗。