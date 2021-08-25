台产高端疫苗开打三天出现四例死亡

台产高端疫苗在台正式施打后第三天，已传出四例死亡个案，除了55岁马国旅台作家，还包括桃园40多岁男子、新北市39岁男子和基隆40多岁女子，外界传出应停打高端疫苗的声音。

综合台湾《联合报》、中时电子报及ETtoday新闻云报道，桃园市44岁的温姓男子前天第一波接种高端疫苗，随后返家休息，他今天上午在工作中突然休克昏倒，救护人员赶到时男子无心跳。

当地卫生局、消防局说，该男子昏倒紧急送医后，院方宣告到院前死亡，是否因施打高端疫苗将等待司法相验调查死因。

另外，基隆一名40多岁女子昨天上午接种高端疫苗后，下午出现手脚麻痺、胸闷等状况，就诊后突然晕倒，抢救后不治身亡。

对此，台湾疫情指挥中心回应说，该女子有主动脉剥离现象，剥离范围相当大，情况危急，抢救后仍无法挽回。家属希望进行司法相验，后续会加上司法相验结果做最后判定。

台湾生技企业研发的高端疫苗前天开始在台正式施打，旅台马亚西亚籍作家陆之骏当天接种疫苗之后，昨早出现身体不适，到院前不治离世，初步研判死因为心肌梗塞，将由台湾检察官进行司法相验。

此外，新北市一名39岁男子前天接种高端疫苗后，昨天被发现昏倒在浴室，送院急救后宣告不治。

高端疫苗未做第三期临床试验，仅以二期临床试验的期中分析资料，以及“免疫桥接”与AZ疫苗比较中和抗体效价即取得台湾紧急授权使用（EUA），引发诸多争议，现在开打三天便传出多起猝死案例，更引发外界议论，要求停打。

台大儿童医院院长黄立民说，指挥中心有必要尽速召开委员会，针对猝死个案的发病型态及解剖资料进行讨论，并向大众说明停打与否的标准。

黄立民还说，“毋枉毋纵是最大的原则”，指挥中心对猝死案件不可掉以轻心，应尽快就判断结果以及停打与否标准向大众说明。

台湾总统蔡英文前天率先施打高端疫苗后，当晚在面簿发文说，接种后一整天的工作行程完全没受影响，并欢迎大家留言分享接种疫苗心得。

但施打高端疫苗后出现死亡案例的消息传出后，不少网友陆续到蔡英文的面簿留言说，“大家的健康很重要！请多收集资讯，三思而后行”“才打第一天就死两个人, 这比例会不会太高了”，还有网友呼吁公布正确数据、取得国际认证，让民众更放心去打疫苗，不过，也有不少人留言说已接种高端疫苗，并没有任何不适。