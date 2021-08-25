港澳办副主任回应是否支持林郑连任：符合五个“善于”就应支持

中国国务院港澳办副主任黄柳权近日带领宣讲团到港宣讲“十四五规划”，他今天会见传媒时被问到，会否支持特首林郑月娥连任，黄柳权回答说，“你的问题很好”，并称港澳办主任夏宝龙在《香港国安法》一周年研讨会上，已对未来香港管治团队提出“五个善于”条件，他认为凡是符合要求就应当支持。

根据香港01新闻报道，夏宝龙上月提出香港管治者的五大条件，包括善于在治港实践中全面准确贯彻“一国两制”方针，做立场坚定的爱国者；善于破解香港发展面临的各种矛盾和问题，做担当作为的爱国者；善于为民众办实事，做为民爱民的爱国者；善于团结方方面面的力量，做有感召力的爱国者；以及善于履职尽责，做有责任心的爱国者。

黄柳权表示，《国安法》实施后，市民重新获得安全宁静的生活，法治原则得以彰显，香港发展回到正轨是不争事实。他说，去年上半年与今年的香港经济发展指标都超出市场预期，香港的金融市场稳定，认为大家看问题时要客观。

他还说，这次来港看到市面秩序井然、大家的生活平静如常，在《香港国安法》实施及完善选举制度后，法治彰显，正在凝聚新的社会共识。他说，香港已经开始由乱转治、由治及兴的新进程，强调对香港的发展充满信心。

黄柳权总结行程时指，这几天先后与公务员、立法会议员、工商界人士及青年进行四场就“十四五规划”的交流会，令他感觉和体会到香港“谋发展”的共识正加快前进。他指特区管治团队敢于作为、敢于担当的新气象正在形成，强调他们作为管治团队一员，应多学习和掌握国家战略和规划，履行发展香港的责任。

他还说，体会到各界爱国爱港，“正能量满满”，有工商界反映香港早前因政治争拗，发展被耽搁、拖慢，现在要奋起直追，珍惜现在的良好局面。他相信社会有这样的正能量，香港这颗“东方明珠”一定有灿烂的明天。

黄柳权在前天进行的宣讲会上强调，“十四五”规划为香港提供了重要发展机遇，特区政府官员肩负管治好及发展好特区的职责。他相信，在香港特首林郑月娥的带领下，特区政府可团结社会各界，发挥“一国两制”优势，推动香港更好发展。