中国代表致函谭德塞：应调查美德堡基地

中美之间的冠病病毒溯源争议持续延烧，中国常驻日内瓦代表陈旭昨天（24日）致函世卫组织总干事谭德塞，再次强调武汉病毒研究所泄漏极不可能，应对美国德特里克堡基地、北卡罗来纳大学开展调查。

据中国常驻联合国代表团官网消息，陈旭进一步重申中国在病毒溯源问题上的一贯立场，强调武汉病毒研究所泄漏极不可能，这是中国—世卫组织溯源联合研究报告得出的明确结论。

陈旭在信函中说，如果有关方面坚持认为实验室泄漏不能排除，就理应本着公平、公正的原则，对美国德特里克堡基地、北卡罗来纳大学开展调查。

随函附有《关于德特里克堡（美陆军传染病医学研究所）的疑点》《关于北卡罗来纳大学巴里克团队开展冠状病毒研究情况》两份非文件，以及超过2500万中国网民联署的要求调查德特里克堡基地的公开信。

中国外交部发言人汪文斌今天在例行记者会上也对此回应说，中国始终支持并将继续参加科学溯源，中国-世卫组织联合研究报告必须得到尊重和实施，今后全球溯源工作应该也只能在此基础上开展。

他同样指出，病毒源自武汉病毒研究所泄漏极不可能，敦促美国停止利用溯源问题进行政治操纵，“如果美国顽固坚持实验室泄漏论，就应该首先邀请世卫组织去德特里克堡、北卡罗来纳大学进行溯源调查”。

他最后强调，中国希望国际社会共同努力，抵制将溯源问题政治化的逆流，推动溯源问题回归科学合作的正轨。

美国情报机构的冠病病毒溯源调查报告提呈期限已于本月24日到期，白宫尚未就报告内容发表评论。中国近日加速进入“舆论备战”状态，多家官媒频繁发表评论和视频等，质疑美情报部门进行的调查不具科学性。

白宫新闻秘书普萨基23日说，溯源调查预计会在90天期限前完成，不过非机密版本还需要几天时间才能向公众发布。