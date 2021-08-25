网传不打疫苗停低保 青海民和县社区：吓唬吓唬

近日，网传一则青海民和县一社区《通知》显示，家庭有成员无故不接种疫苗，停办合作医疗和养老保险、停发低保金。社区一名负责人今天回应说，不会真的停办这些业务的，就是吓唬吓唬他们， 目前接种指标还没有完成。

根据澎湃新闻报道，民和县川口镇东大街社区一名负责人受访时说，上述网传《通知》确实是该社区向辖区内的小区发放的，旨在动员、督促居民们主动接种冠病病毒疫苗，高龄老人，备孕、哺乳期的女性，没有特殊情况的都要接种，因有禁忌症不能接种的，需要开具相关证明。

负责人说：“不会真的停办这些业务的，就是吓唬吓唬他们，我们专门是搞为民服务的，只是这两天吓唬一下，让他们来接种疫苗。”

该负责人还称，虽然前期做了很多宣传工作，但仍有一些居民不愿意接种疫苗，“（社区的）指标还没有完成，所以发了这个通知，目的不是不让他们来办业务，是让他们这两天来把疫苗接种完”。

上述网传《通知》显示，“因病还没接种疫苗的人员必须提供民和县疫苗接种点开具的证明，其他病历证明不算。高龄老人不能自认为年龄大就不接种疫苗，必须到民和县城接种点接种。怀孕的女人为禁忌症可以不接种；其他备孕、哺乳期都不算禁忌症，都是接种疫苗人员，请今天完成接种。”

《通知》称，以上人员不能提供县疫苗接种点开具的有效证明，视为拒绝接种，限制进出小区。此外，居民家庭任何一名成员无故不接种疫苗，不能享受以下事务办理服务：一、任何介绍和证明一律不出；二、合作医疗和养老保险一律停办；三、低保家庭低保金发放一律暂停，残疾人补助一律停发；四、子女升学、参军、就业政审等盖章一律暂缓；五、居民个人申办项目一律不受理。

前述东大街社区负责人解释道，高龄老人接种疫苗前，会进行身体检查，如果有血压过高等问题，则会把老人送回家，暂时不接种。