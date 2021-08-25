小米经调整后净利增近九成

中国智能手机制造商小米集团周三公布，二季度总收入和经调整净利润均创单季度历史新高。其中，反映核心业务表现、按非国际财务报告准则（Non-IFRS）的经调整净利为63.2亿元人民币，同比增长87.4%。

据路透社报道，二季度，小米实现营收877.8亿元人民币（183.47亿新元），同比增长64%，但略低于此前路孚特综合14位分析师平均预测的884.4亿元。净利润录得82.6亿元，同比增长83.9%。

公告并显示，二季度小米智能手机业务增长强劲，收入及出货量均创历史新高。其中，智能手机收入达到人民币591亿元，同比增长86.8%；全球智能手机出货量达到5,290万部，同比亦增长86.8%。

此外，小米二季度互联网服务与广告收入均创下历史新高，分别录得70亿元与45亿元。其境外市场二季度收入亦创历史新高，达到人民币436亿元，同比增长81.6%。

根据Canalys数据，2021年第二季度，小米全球智能手机出货量排名首次晋升第二位，市占率达到16.7%；中国大陆智能手机出货量排名第三，市占率达到16.8%。在此提振下，2021年6月全球和中国大陆地区MIUI月活跃用户数均创新高，分别达到4.54亿和1.24亿。