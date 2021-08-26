台防疫指挥中心证实BNT疫苗将抵台

消息称BNT疫苗将于8月底抵台，台湾防疫指挥中心昨晚证实，为使9月开学的青少年学生族群即早接种，因此指挥中心同意这批外盒印有复必泰品名，瓶身上印有复星医药中文字样的BNT疫苗来台。

据联合新闻网报道，对于疫苗是否本周内就会到货，指挥中心发言人庄人祥仅表示，到了会和大家说明，至于是否会将BNT疫苗放上意愿登记平台供民众勾选，则视这批疫苗到货量，目前预计先给青少年族群校园造册施打。

指挥中心晚间发布新闻稿指出，日前接获台积电及鸿海永龄通知，有一批上海复星代理的BNT原厂疫苗，将于8月下旬出厂，比捐赠单位预定的首批供应期程还要早，若台湾不争取，疫苗可能将送往其他地方。

基于BNT疫苗可以施打对象为12至18岁青少年学生族群，且9月即将开学，因此指挥中心认为只要疫苗能够确认是原厂出货，且经过安全检验，疫苗早一天进来，让家长、老师、学生都可以早一天安心，政府都愿意争取。

由于这批疫苗本要销往其他地区，因此外盒包装印有复必泰的品名，瓶身上则有复星医药等中文字样。虽与原约定的标示方式不同，但只要确保疫苗品质安全无虞，可在标示方式上给予弹性，因此政府接受原标示供货，以利争取这批疫苗早日供应台湾民众使用。

新闻稿也指出，政府很感谢台积电的协助，也很感谢鸿海创办人郭台铭，人在欧洲的这段期间也努力帮忙争取，后续相关进度会再跟大家报告。从洽购疫苗，到争取首批BNT的疫苗提早到货，这都是官民合作的成果，对于包括鸿海永龄、台积电、慈济三个企业和民间团体的协助，政府要再次表达由衷的感谢。

指挥中心强调，防疫是政府唯一的考量，重要的是这个疫苗的内容物是安全有效的，输入台湾之后，仍要经过食药署的检验封缄，确实有达到标准、安全无虞，才会开放让民众接种。