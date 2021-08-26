中俄首脑通话 双方愿就阿富汗问题加强协调沟通

中国国家主席习近平昨天（25日）与俄罗斯总统普京通电话，就阿富汗局势交换意见，习近平说，中国愿同包括俄罗斯在内的国际社会各方加强沟通协调，鼓励阿富汗各派协商构建开放包容的政治架构。

据中国外交部网站发布的消息，习近平说，中国尊重阿富汗的主权、独立、领土完整，奉行不干涉阿内政的政策，一直为政治解决阿富汗问题发挥建设性作用。

习近平强调，中国愿同包括俄罗斯在内的国际社会各方加强沟通协调，鼓励阿富汗各派协商构建开放包容的政治架构，实施温和稳健的内外政策，同各类恐怖组织彻底切割，同世界各国特别是周边国家友好相处。

他说，“鞋子合不合脚，只有穿的人才知道”，哪种制度在中俄行得通，中俄两国人民最有发言权，中俄作为新时代全面战略协作伙伴，要深化反干涉合作，将各自国家前途命运牢牢掌握在自己手中。

习近平说，中方坚定支持俄罗斯走符合本国国情的发展道路，坚定支持俄方为维护国家主权安全所采取的举措，双方要以今年上海合作组织成立20周年为契机，同成员国一道，加强团结协作，加大相互支持，维护地区国家安全和发展利益。

根据中国外交部发布的消息，普京在通话中说，当前阿富汗局势的演变，表明外部势力强行推行其政治模式的政策行不通，只会给相关国家带来破坏和灾难。

他说，俄中在阿富汗问题上拥有相似立场和共同利益，俄方愿同中方密切沟通协调，积极参与涉阿富汗问题多边机制，推动阿富汗局势平稳过渡，打击恐怖主义，切断毒品走私，防止阿富汗安全风险外溢，抵御外部势力干预破坏，维护地区安全稳定。

另据俄罗斯卫星网报道，克里姆林宫新闻局的消息说，俄中两国领导人指出，重中之重是在阿富汗早日实现和平以及防止不稳定蔓延到相邻地区，为此将最大限度发挥上合组织潜力。

双方商定将推动两国双边接触与密切协调，尤其是要加强外交部门之间的接触与协调。