中纪委机关报发文：做对党忠诚的老实人

中共中央纪委国家监委近日连续发布的七名中管干部处分通报中，“对党不忠诚”的表述多次出现，中纪委机关报发文指出，这一表述再次为党员领导干部敲响警钟。

《中国纪检监察报》在题为《做对党忠诚的老实人》的文章中说，对党不忠诚意味着对组织、对信仰的背叛，其背后往往藏着严重的病症，“凡是那些撒谎欺瞒的人，看似短时间内瞒住了小问题，实则在不断积累中演变成大问题，最终害了自己”。

文章提到，做到对党忠诚的关键在于加强政治修养，锤炼政治品格，坚定理想信念，要自觉加强政治历练，接受严格的党内政治生活淬炼，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，时常打扫思想上的尘埃、检视作风弊病、纠正行为偏差。

文章还指出，对党忠诚要相信组织，向组织交心交底，自觉接受监督。若出现苗头问题，千万别讳疾忌医，要主动向组织说清问题；哪怕是犯了大错误，也要抓住组织挽救的机会，诚实对待谈话函询、审查调查，避免越陷越深。

文章最后强调，应常拿忠诚这个“试金石”识别党员干部，党组织要加强对党忠诚教育，选拔任用干部时要把“对党忠诚老实”作为首要标准；纪检监察机关要严明政治纪律和政治规矩，强化政治监督，及时发现和查处对党不忠诚不老实的问题，通报曝光。

另据《中国新闻周刊》报道，在一周时间内，中共浙江省委常委、杭州市委书记周江勇等八人接受审查调查、贵州省政协原主席王富玉等13人被处分，其中包括七名中管干部。

中国监察学会常务理事、中国人民大学反腐败与廉政政策研究中心主任毛昭晖对此表示，最近多名官员密集被查，也是出于净化政治生态的考虑，“预计今年下半年到明年上半年，将是一个反腐的高峰期”。