中国官媒起底周江勇案 揭其亲属商业版图

中共杭州市委书记周江勇本月21日落马。人民日报社主管的《中国经济周刊》发表长篇报道，披露了周江勇的妻子、弟弟等亲属的商业版图和所涉经济问题。

公开资料显示，周江勇仕途起步于宁波，历任宁波市委常委、舟山市委书记、温州市委书记、杭州市委书记。《中国经济周刊》的报道指，周江勇家族的商业版图主要追随他的仕途足迹。

周江勇的妻子是宁波当地一家农商行的党委副书记、监事长。该行内部人士称，周江勇之妻在行里只是挂职，每年却可获利几千万元。银行内部职工一直在联名举报，已经持续很久，“举报信就像雪花片一样”。

去年10月中旬，中央第四巡视组进驻浙江，银行职工又再次实名举报周江勇之妻。该内部人士称，妻子被人举报的事情，周江勇是知道的。

报道称，除了周江勇的妻子，他的另外两名亲友周文勇和周健勇也出了问题。

周文勇是与周江勇家族关系密切的亲友；周健勇是周江勇的弟弟，与周文勇是生意合作伙伴。

周文勇一共参股、控股13家企业，涉猎机电、能源、石油化工、汽车销售、投资、担保、管理咨询等诸多领域，主要集中在宁波鄞州区和海曙区。

其中，宁波永仕电机有限公司收获了当地政府部门较多的政策红利：被列入宁波市“专精特新”中小企业培育名单，被认定为高新技术企业，多次获得技改补助资金等。

周文勇的商业版图中最重要的一笔，是其控股的宁波永润工贸科技有限公司。今年1月，在宁波鄞州区科技局的推荐下，宁波永润获得了软银中国创业投资有限公司8000万元的风投基金。

在宁波永润里，周文勇占股51%，周江勇的弟弟周健勇是第二大股东，占股40%。两人过去多年一直密切合作。

《中国经济周刊》的报道指，周健勇的社会身份是上海理工大学管理学院副教授，但他更像商人，是宁波永润等四家公司的股东，涉足多个领域。其中最受关注的是地铁支付和大数据业务。

据媒体此前报道，周健勇带领团队创立了优城联合信息技术发展有限公司，聚焦“地铁互联网 +、行业信息化、地铁新 经济”三大业务领域。该公司成为阿里、腾讯、银联的战略合作伙伴、技术合作伙伴。其中，蚂蚁科技集团全资控股的上海云鑫创业投资有限公司是优城联合的股东之一，占股14.28%。

优城联合近年来先后落地宁波、温州、徐州三地。在2019年11月，又作为大股东投资创立了杭铁优城（浙江）科技有限公司。其中，优城联合占股55%，杭州地铁集团占股31.5%，而蚂蚁科技集团全资控股的上海云鑫创业投资有限公司又投了135万元，占股13.5%。此时，周江勇已经调任杭州市委书记一年有余。

《中国经济周刊》分析指出，从宁波到舟山、温州再到杭州，周健勇的生意版图和周江勇的仕途足迹息息相关。

报道还引述周江勇的一位远亲的话，称周江勇家里的兄弟和外面很多朋友在他主政区域内都拿到了项目，“完全不避嫌”。

在周江勇落马前，他的亲属已陆续被控制。周文勇今年7月因涉嫌走私废物罪，已被采取刑事强制措施。另据消息，周健勇已在山东被控制，周江勇的姐姐也已被控制。

但是直至案发，出现在公务场合的周江勇均未表现出异常。在周江勇被查后，浙江省委常委会连夜开会强调，决不能让政治上、廉洁上有问题的人“蒙混过关、投机得逞”。

周江勇落马后，杭州市纪委监委部署开展影响亲清政商关系突出问题专项治理。专项治理主要聚焦在三个方面：领导干部防止利益冲突事项自查自纠、领导干部违规借贷专项治理“回头看”以及规范领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业行为。

而和周建勇有商业合作的蚂蚁集团，在周江勇落马后发声明称，不存在自媒体所说的周江勇家族成员入股情况，更不存在突击入股及退款相关情况。对此，《中国经济周刊》评论称，“真相终会有水落石出的一天”。