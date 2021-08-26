弑母的吴谢宇数罪并罚 将被执行死刑

“吴谢宇弑母案”今日宣判，吴谢宇数罪并罚，法院决定执行死刑。

据中国央视报道，福建省福州市中级法院8月26日进行一审公开宣判。以被告人吴谢宇犯故意杀人罪、诈骗罪、买卖身份证件罪，数罪并罚，决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币13000元（人民币，2716.24新元）。

吴谢宇的母亲是中学老师，父亲是国企领导。吴谢宇16岁时，父亲患肝癌病逝。

法院经审理查明：吴谢宇悲观厌世，曾产生自杀之念，其父病故后，认为母亲谢天琴生活已失去意义，于2015年上半年产生杀害谢天琴的念头，并网购作案工具。

他2015年7月10日趁谢天琴回家换鞋之际，持哑铃杠连续猛击谢天琴头面部，致谢天琴死亡，并在尸体上放置床单、塑料膜等75层覆盖物及活性炭包、冰箱除味剂。

后来，吴谢宇向亲友隐瞒谢天琴已被其杀害的真相，虚构谢天琴陪同其出国交流学习，以需要生活费、学费、财力证明等理由骗取亲友144万元予以挥霍。为逃避侦查，吴谢宇购买了10余张身份证件, 用于隐匿身份。

谢天琴的遗体直到2016年2月14日才被发现。警方2019年4月21日在重庆江北国际机场抓获吴谢宇，其三年来通过伪造身份，一直留在中国境内。

吴谢宇是北京大学经济学院2012级学生，大一时还被评为北大的三好学生，大二时获得了廖凯原奖学金10000元，大三时有了出国留学的打算。他曾参加过某机构GRE培训，成绩位于全球前5%，这家机构还给了他6000元的奖学金。