中国国常会：完善三孩生育政策配套措施

中国总理李克强周三主持召开国务院常务会议，部署全面推动长江经济带发展的财税支持措施，支持建设沿江铁路、干线公路、机场等。推进水库、引调水工程、城市防洪排涝等建设。

同时审议通过中国妇女和中国儿童发展纲要，完善三孩生育政策配套支持措施，推动将三岁以下婴幼儿照护服务费用纳入个人所得税专项附加扣除，加强住房等支持政策，多措并举减轻家庭生育、养育、教育负担。把义务教育作为教育投入重中之重。

中国政府网刊登新闻稿显示，会议指出，支持沿江省市生态保护，增加对重点生态功能区转移支付，加大生态保护补偿力度，加强水污染防治资金倾斜，推动城镇污水管网改造和处理设施建设。实施奖励政策，统筹推进山水林田湖草一体化保护和修复。国家绿色发展基金重点投向长江经济带。引导地方建立横向生态补偿机制。落实长江10年禁渔要求，支持重点水域禁渔和退捕渔民安置保障。

会议指出，支持提升长江黄金水道功能，着眼更好发挥长江航运能耗和成本低优势，实施重大航道整治，增强长江干线航运能力，提升支流航道等级。支持建设沿江铁路、干线公路、机场等。推进水库、引调水工程、城市防洪排涝等建设，加强中小河流治理和上中游水土保持。

会议还要求发挥市场机制作用，推动新旧动能加快转换。促进落后产能化解、制造业向智能化绿色化转型、现代服务业发展。推动开放平台建设。支持沿江省市自贸试验区先行先试，建设综合保税区。落实好启运港退税政策。支持中小企业开拓国际市场，促进外贸转型升级。

会议审议通过中国妇女发展纲要和中国儿童发展纲要，两个纲要围绕健康、教育、社会保障和福利、家庭、环境、法律等领域，提出目标和措施，要求贯彻落实男女平等基本国策，保障妇女平等享有接受教育、就业创业、参与决策和管理等权利，全面落实男女同工同酬，拓展支持家庭与妇女全面发展的公共服务。

会议要求，坚持儿童优先原则，更加注重家庭、学校、社会和网络对儿童的全方位保护，把义务教育作为教育投入重中之重。两个纲要明确，完善三孩生育政策配套支持措施，落实产假制度和生育津贴，探索实施父母育儿假。