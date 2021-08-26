中共中央财办：共同富裕不搞“杀富济贫”

中共中央财办分管日常工作的副主任韩文秀强调，中国推进共同富裕时不会搞“杀富济贫”，也不会强制三次分配。

中共高层本月在中央财经委员会会议上，对共同富裕问题进行专题研究，并做出部署。

韩文秀今早在中宣部举办的一场发布会上指出，中国已全面建成小康社会，在这个基础上，要继续把做大蛋糕和分好蛋糕两件事情办好，“逐步缩小分配差距，坚决防止两极分化”。

他解释，共同富裕是全体人民的富裕，不是少数人的富裕；是人民群众物质生活和精神生活双富裕，不是仅仅物质上富裕而精神上空虚；是仍然存在一定差距的共同富裕，不是整齐划一的平均主义同等富裕。

在阐述如何实现共同富裕时，韩文秀说，共同富裕要靠共同奋斗，这是根本途径。

他强调，要鼓励勤劳致富、创新致富，鼓励辛勤劳动、合法经营、敢于创业的致富带头人，允许一部分人先富起来，先富带后富、帮后富，不搞“杀富济贫”。

韩文秀也指出，要创造更加普惠、公平的条件，畅通社会向上流动的通道，给更多人创造致富的机会；也要扎实推进基本公共服务均等化，坚持尽力而为、量力而行，防止落入福利主义的陷阱。他说：“我们不能等靠要，不能养懒汉。”

对于中央财经委会提提出的构建初次分配、再分配、三次分配的制度安排，韩文秀指出：“第三次分配是在自愿基础上的，不是强制的，国家税收政策要给予适当激励，通过慈善捐赠等方式，起到改善分配结构的补充作用。”