中共发布历史使命文献：把人民放在最高位置

中共宣传部26日发布《中国共产党的历史使命与行动价值》介绍，不论国内国际形势如何变化，不管顺境还是逆境，党把人民放在心中最高位置，从来没有改变过。

据新华社报道，文献说，来自人民、依靠人民、为了人民，是100年来中共的发展逻辑和胜利密码。不论国内国际形势如何变化，不管顺境还是逆境，党把人民放在心中最高位置，从来没有改变过、动摇过、迟疑过。

文献指出，任何想把中共同人民分割开来、对立起来的企图，都不会得逞；任何想让中国人民放弃中共领导的企图，都不会得逞。

文献指出，中共勇于修正错误，能够正视自身的问题。之所以能够应对复杂形势，关键因素在于注重学习总结和吸收借鉴，不断增强进行革命、建设、改革所需要的实际本领。

其中还强调，中共具有强大领导力执政力，党中央的权威和集中统一领导，保证了革命、建设、改革顺利推进，保证了党的执政地位巩固和国家长治久安。之所以有力量，在于中共在不同历史时期，始终把统一战线摆在重要位置，调动一切可以调动的积极因素，最大限度凝聚起共同奋斗的力量。

文件还强调，和平发展是中共矢志不渝的追求，是中国发展的鲜明特征。100年来，党领导人民走的是强而不霸的复兴新路，是追求和平、维护和平、捍卫和平的道路。