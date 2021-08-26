美司法部将《星岛日报》美版定性为外国代理人

美国司法部把香港历史最悠久的中文报纸《星岛日报》的美国版（Sing Tao US）定性为外国代理人。美国政府是在中美关系紧张、美国取消香港的特殊待遇的背景下采取这一做法。

据美国之音报道，美国司法部的文件显示，主管《外国代理人登记法》的办公室8月23日晚上收到了星岛报业纽约有限公司（Sing Tao Newspapers New York Ltd.）提交的登记文件。该公司的母公司为位于香港的星岛新闻集团有限公司（Sing Tao News Corporation）。根据这份登记声明，星岛新闻集团有限公司“由一个外国政府、外国政党或外国委托人拥有”。

《星岛日报》介绍，这家香港公司是私营的，不受中国的控制或影响。在登记声明中，该报在是否“由一个外国政府、外国政党或外国委托人监督”一栏选择了“否”。

美国司法部对《星岛日报》采取的这个行动正值美中两国在包括香港在内的一系列问题上存在严重分歧导致关系陷入几十年来的低谷之际。

在中国在香港实施《国家安全法》等举措后，美国国会通过了有关香港问题的法律，对华盛顿认定的破坏香港自治的中国和香港官员实施制裁。特朗普政府还颁布行政命令，取消了香港一直享受的不同于中国大陆的特殊待遇。

《星岛日报》是由华侨富商胡文虎1938年在香港创办的报纸，是香港历史最悠久和第二大的中文报纸。它在美国的纽约市、称为三藩市的旧金山以及洛杉矶都有业务。中国房地产大亨郭英成的女儿郭晓亭今年通过收购股份成为该集团最大单一股东。郭英成是星岛新闻集团有限公司的董事会主席，郭晓亭为副主席。

美国将《星岛日报》美国版定性为外国代理人与司法部近年来加强对外国拥有的媒体的审查也有关。在特朗普政府时期，美国国务院将一些中国官媒驻美机构定性为外国使团并对这些媒体在美人员的人数进行限制。中国政府随后对美国驻华媒体采取了反制措施。

美中经济与安全审查委员会(USCC)在星期三提交给国会的一份报告中指控中国官媒机构在美国从事间谍和宣传活动，并敦促国会要求中国官媒记者和工作人员登记为外国代理人。

美国司法部的公开记录显示，中国官方英文报纸《中国日报》（China Daily）的发行公司早在1983年便与司法部进行了外国代理人登记，2020年对从2017年到2020年的情况又向司法部递交了补充登记声明。

美国司法部还在2018年下令中国官媒中国环球电视网（CGTN）和新华社在美国的业务登记为外国代理人。CGTN在2019年执行了这项要求，新华社今年才开始执行。

中国《新民晚报》在美国所设机构“新民国际”（Xin Min International, Inc.）于2017年在美国司法部进行了外国代理人登记。