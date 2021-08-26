中财办副主任：民企和民营企业家是自己人

中共中央财办分管日常工作的副主任韩文秀称，整治规范互联网平台的政策一视同仁，并非针对民企和外企。他强调，民企和民营企业家是“自己人”，对自己人既要厚爱、也要严管。

韩文秀今早在中宣部举办的一场发布会上，回应有关官方近期整治互联网平台，是否意味对外开放和民营经济政策有所调整的问题。

他指出，反垄断是市场经济国家通行做法，加强反垄断和反不正当竞争，是中国政府一项重要的常态化工作，目的是为促进形成公平竞争的市场环境、为各类市场主体特别是中小企业创造广阔的发展空间、更好地保护消费者权益。

中国官方从去年底开始，频频采取措施，加强对运营互联网平台的大型科技企业监管，防止垄断和资本无序扩张。

韩文秀说，中国坚持规范和发展两手并重，一方面要给资本设置“红绿灯”，完善市场准入负面清单管理制度，对过去发展当中的一些盲目倾向、有害因素加以严格整治，以保护数据安全和个人隐私，维护国家安全和公众利益。

另一方面，官方也认识到，平台经济是先进生产力的重要组成部分，要发挥好它在优化资源配置、促进科技进步、便利人民的生活、参与国际合作与竞争中的积极作用。

韩文秀强调：“整治规范互联网平台的政策是一视同仁的，针对的是违法违规行为，绝不是针对民营企业和外资企业，这一点十分明确。”

他重申，中国坚持社会主义基本经济制度，坚持“两个毫不动摇”，即毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。

韩文秀形容，民营企业和民营企业家是“自己人”，“对自己人既要厚爱、也要严管，为的是更好地促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长”。

在对外开放政策方面，他重申，中国的新发展格局“不是封闭的国内单循环，而是开放的国内国际双循环”，中国将坚定不移推进高水平对外开放，更好地统筹发展和安全，认真实施外商投资法，切实保护产权和知识产权，增强政策透明度和可预期性，做好与市场沟通，不断完善市场化、法治化、国际化的营商环境。

