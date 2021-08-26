中国无人机现东海上空 日战机升空因应

日本防卫省统合幕僚监部昨天（25日）发布消息称，24日在东海上空发现一架可能是中国无人机的飞机，日本航空自卫队战机紧急升空应对。

据日本共同社报道，日本防卫省称，24日飞行的机种推测为“TB-001”，自卫队目视确认到尚属首次，日本防卫省公布中国无人机通过冲绳并飞往太平洋的消息也是首次。

报道说，中国被认为正在加快开发机体可搭载导弹等类型的无人机，日本防卫省正加强警戒。针对24、25日两日的上述飞行，日本航空自卫队战机紧急升空应对，上述飞机未出现侵犯领空或针对自卫队飞机的危险行为。

另外，24日起中国海军的导弹驱逐舰等三艘舰船通过冲绳本岛和宫古岛之间，还有中国用于侦察的无人机BZK-005和Y9情报收集机、Y9巡逻机共三架飞机25日从东海通过冲绳本岛和宫古岛之间飞往太平洋。

资料显示，由中国四川腾盾科技研制的TB001“双尾蝎”察打一体无人机，是一款双发大型无人机，2017年9月首飞，最大任务载荷近一吨，能够飞行到8000米的最高实用任务高度，在携带1000公斤有效载荷时续航时间为35小时。

作战方面，TB-001作战无人机可携带大量导弹和精确制导炸弹，并能配备一套卫星通信数据链，令双向通信距离半径扩展到3000公里。