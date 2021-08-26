中国将与巴基斯坦等国举行国际维和实兵演习

中国国防部今天（26日）宣布，中国军队将于9月6日至15日首次举办“共同命运-2021”国际维和实兵演习，中国、巴基斯坦、蒙古、泰国等国军队将派出1000余人参加。

据中国“国防部发布”微信公号消息，中国国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人谭克非今天在例行记者会上发布上述消息。

演习将在陆军确山合同战术训练基地举办，涵盖步兵、快反、警卫、直升机、工兵、运输、医疗等维和行动主要力量。

谭克非说，演习课题为多国维和部队联合行动，将按照国际化、专业化、实战化标准，基于真实场景构设演习环境，主要演练战场侦察、警戒巡逻、武装护卫、保护平民、应对暴恐袭击、临时行动基地建设、战场救护以及疫情处置等课目，旨在响应联合国“为维和而行动”倡议，推动维和出兵国间务实合作，共同提升维和待命部队执行任务能力。

谭克非说，中国是联合国维和行动的坚定支持者和积极参与者，将继续加大联合国维和行动参与力度，始终做维护世界和平的坚定力量。



在同一场记者会中，谭克非也回应美国防务部门和军队领导人近期在涉华议题上的发言，他说，对美军有关人士发表不负责任的错误言论表示坚决反对。

他说，中美两国两军关系当前遭遇严重困难、处在重要关口，根本原因是美方执迷于霸权主义、冷战思维、零和博弈，不接受、不允许、不容纳中国发展壮大，把中国当成战略对手和安全威胁，实施全方位遏制打压，严重损害中国主权、安全、发展利益。

关于南中国海问题，他重申中国对南中国海诸岛及其附近海域拥有无可争辩的主权，批评美国无视国际法和国际关系基本准则，打着“航行自由”的幌子在南中国海炫耀武力、挑衅搅局。

谭克非敦促美国切实尊重中国的核心利益和重大关切，纠正自身错误言行，多做有利于两国两军关系发展的事情，并强调中国军队将“坚决捍卫国家主权、安全、发展利益，坚定维护地区和世界和平稳定”。