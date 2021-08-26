郑松泰丧失香港立法会议席

香港政务司长李家超今天（26日）公布候选人资格审查委员会的审查结果，非建制派立法会议员郑松泰被认定不符合拥护《基本法》及效忠香港特区的法定要求和条件，被裁定当然委员登记无效，也即时丧失立法会议席。

综合香港星岛日报及明报网报道，身兼候选人资格审查委员会主席的李家超今天（26日）下午就候选人资格审查委员会的审查结果会见媒体。

李家超说，资审会已完成所有资格审查工作，共审查1498人的参选资格，1496人的提名有效，其中包括325名当然选委、165名获提名产生的参选人，及1015名界别分组参选人。

他说，共有两人被裁定不符合资格，一名参选界别分组选举的候选人因未登记为地方选区选民，不符合资格，另一名不符合资格的是当然委员登记人郑松泰，他被指不符合拥护《基本法》、效忠特区的条件。

李家超解释说，一般不公开不符合资格人士的身份，但因有关人士是立法会议员，当局会有跟进，所以公开他的身份。

他还说，资审会审查郑松泰的登记时，要求他就指明事情提供资料及解释，接到回复后就他是否符合拥护基本法并效忠香港特区征询国安委的意见，国安委认为郑松泰不符合相关条件，资审会因此裁定郑松泰的登记无效。根据人大常委会决定及《立法会条例》第15条，郑松泰即时丧失立法会议员资格。

李家超还说，被依法认定违反条件及要求的人士会丧失五年参选资格。

李家超重申，资审会是落实爱国者治港的重要制度保障，不容许假扮拥护《基本法》并效忠特区的人进入特区管治体制。

香港特首选委会界别分组选举将于9月举行，提名期在本月12日结束。资审会要在提名期结束后的14天内在宪报刊登公告，宣布获有效提名的候选人。