中央巡视组原副组长董宏一审被控受贿超4.6亿人民币

青岛市中级人民法院今天一审公开开庭审理了中央巡视组原副组长董宏受贿一案，董宏被控受贿超4.6亿人民币（约9600万新元）。

根据人民日报客户端消息，青岛市人民检察院起诉指控：被告人董宏1999年至2020年期间利用担任广东国际信托投资公司破产清算组成员、海南省委副秘书长、北京市人民政府副秘书长、原中央文献研究室副主任、中央巡视组副组长等职务上的便利以及职权、地位形成的便利条件，为有关单位和个人在项目开发、工程承揽、职务提拔等方面谋取利益，直接或者通过他人非法收受相关人员给予的财物共计折合人民币4.6亿余元人民币，提请以受贿罪追究其刑事责任。

庭审中，检察机关出示了相关证据，被告人董宏及其辩护人进行了质证，董宏进行了最后陈述并当庭表示认罪悔罪。

庭审最后，法庭宣布休庭，择期宣判。

今年68岁的董宏曾是中国国家副主席王岐山的“大管家”。从2000年至2006年，王岐山先后担任广东省副省长、国务院经济体制改革办公室主任、中共海南省委书记、北京市市长，董宏在此期间以秘书身份辅佐王岐山。

今年4月12日，董宏严重违纪违法被开除党籍。

今年6月9日，董宏涉嫌受贿一案，由国家监察委员会调查终结，经最高人民检察院指定，由山东省青岛市人民检察院审查起诉。