赵薇疑遭封杀 主演作品被平台除名

著名演员赵薇疑似被封杀，其主演的多部影视作品已被中国网络平台“除名”。

据21财闻汇报道，有网民昨（26日）晚发现，《还珠格格1》《还珠格格2》《情深深雨濛濛》《画皮》《虎妈猫爸》等作品的百度百科简介里已删除了赵薇的名字。

在《还珠格格》系列中，林心如的名字排在第一位，后面分别为范冰冰、苏有朋、张铁林、周杰，但赵薇的名字已消失不见。

赵薇曾在《还珠格格》前两部中饰演“小燕子”，红遍中国大江南北。（互联网）

此外，腾讯视频下架了前两部《还珠格格》、《情深深雨濛濛》等作品；爱奇艺搜索“赵薇”的关联作品仅有播放源为搜狐视频的《夕阳天使》；优酷搜索“赵薇”时，显示为“根据相关法律法规和政策，结果未予显示”；赵薇的微博超话也已经显示不存在。

中国官方尚未对赵薇疑似被封杀作出说明。有网民分析，可能与张哲瀚事件或赵薇夫妇所涉经济问题有关。

中国男星张哲瀚近日被挖出曾参观日本靖国神社及乃木神社，被全网封杀。张哲瀚是赵薇旗下艺人，赵薇2001年曾穿上日本军旗拍时尚照一事也被网民再次挖出。

而赵薇的丈夫黄有龙，今年6月29日被指拖欠两笔合共1.5亿港元的贷款，被债权人上诉香港高院。

早在2017年，赵薇、黄有龙夫妇的龙薇传媒因收购万家文化事件，被中国证监会警告，并被实施五年证券市场禁入。

公开资料显示，赵薇和黄有龙结婚后，曾买下了19.3亿股的阿里影业股份，持股阿里影业的9.18%，成为阿里影业的第二大股东，后连续高位精准套现。但近年来赵薇的资本版图大幅缩水，近两年至少减少了六家公司。