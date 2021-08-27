智库民调：过半美国人支持派军捍卫台湾

美国一家智库的最新调查显示，逾半数美国人支持美国在中国大陆攻击台湾时派军捍卫台湾。专家认为，这显示近年来美国人对台湾及其困境的认识大为提高，以及对中国大陆威胁台湾的反感。

芝加哥全球事务委员会（The Chicago Council on Global Affairs）官网8月26日公布的最新调查发现，如果中国大陆攻击台湾，52%的受访者赞成派遣美军防卫台湾。这是该委员会自1982年首次提出该问题以来，历次调查中记录到的最高比例。

该调查显示，美国的共和党人比民主党或独立人士更支持军事防御台湾。赞成派遣美军防御台湾的共和党人有60%，民主党人50%，独立人士49%。

该调查还发现，69%受访者支持美国承认台湾为“独立国家”，65%支持台湾加入国际组织，57%支持签署美台自由贸易协定，53%的受访者支持美国与台湾正式签署结盟。

据美国之音报道，德国马歇尔基金会亚洲项目主任葛来仪说：“首先，我认为美国越来越意识到台湾及其面临挑战的困境。”

葛来仪说：“我认为中国对台湾的军事外交压力在美国媒体上得到了相当突出的报道。是的，美国人更支持台湾，他们更同情台湾的困境，他们更了解台湾民主的力量。”

葛来仪认为，美中关系的影响也是因素之一，“对美国和中国之间日益激烈的竞争的整体关注，也导致了对台湾的更多认识和对台湾未来的关注。”

该调查说，受访者支持台湾的一个重要因素是对中国大陆的不信任：61%的受访者将中国视为竞争对手或敌手，而有60%的受访美国人将台湾视为盟友或必要的合作伙伴。

该调查的结论说：“虽然很大一部分美国人似乎不熟悉台湾，但如果美国政府改变现有的对台政策，大多数美国人似乎准备好了承认台湾独立。”

美国霍夫斯特拉大学法学教授古举伦在推特上写道：“以民意调查作为外交政策的基础是非常不确定的，” 虽然他认为美国更多公众支持保卫台湾的趋势非常重要。

葛来仪同意古举伦的看法。“因为调查结果完全取决于你如何提问题。” 葛来仪说，如果在提问时解释清楚，承认台湾为独立国家，美国可能面临的潜在风险，“人们可能会有不同的回答”。