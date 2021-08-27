中国最高法明确“996”工作制违法

中国最高人民法院与中国人力资源和社会保障部联合发布了超时加班典型案例，明确“996”（朝九晚九，每周六天）的工作制度严重违法。

中国最高人民法院网站26日公布第二批劳动人事争议典型案例。在其中一宗典型案例分析中，最高法指，某快递公司规章制度中“工作时间为早9时至晚9时，每周工作六天”的内容，严重违反法律关于延长工作时间上限的规定，应认定为无效。

在上述案例中，张某于2020年6月入职某快递公司，该公司要求“996”工作制。两个月后，张某以工作时间严重超过法律规定上限为由拒绝超时加班安排，该公司即以张某在试用期间被证明不符合录用条件为由与其解除劳动合同。张某随即申请仲裁。

仲裁委员会裁决某快递公司支付张某违法解除劳动合同赔偿金8000元（人民币，1669新元）。劳动保障监察机构对某快递公司规章制度违反法律、法规规定的情形责令其改正，给予警告。

最高法分析指，张某拒绝违法超时加班安排，系维护自己合法权益，不能据此认定其在试用期间被证明不符合录用条件。故仲裁委员会依法裁决某快递公司支付张某违法解除劳动合同赔偿金。

刊登在中国人社部网站上的新闻稿称，近期，一些行业、企业超时加班问题受到社会广泛关注。劳动者依法享有相应的劳动报酬和休息休假权益，遵守国家工时制度是用人单位的法定义务。超时加班极易引发劳动争议，影响劳动关系和谐与社会稳定。

另据中新社报道，中国全国政协外事委员会主任、中国财政部原部长楼继伟26日对外谈及企业社会责任时说，不能推崇“996”，否则会减少就业，对社会不利。

楼继伟称：“现在有一些互联网企业甚至把996认为是一种优惠，按说国家规定是8小时五天工作制，使得员工有更好的、平衡的生活和工作，大家应该遵守这个（规定）。”

最近几个月，中国互联网公司反“996”已成大势，腾讯、快手、字节跳动等几家大公司和其他中小公司都在进行调整。