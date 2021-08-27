前经纪人张恒涉助郑爽偷逃税款被查

上海市税务局第一稽查局就中国知名艺人郑爽利用“阴阳合同”涉嫌偷逃税问题开展全面检查时发现，本案举报人之一张恒作为郑爽《倩女幽魂》项目的经纪人，涉嫌策划了1.6亿元（人民币，下同，3300万新元）约定片酬的拆分合同、设立“掩护公司”等事宜，上海市税务局第一稽查局已对张恒进行立案检查，并将依法另行处理。

根据国家税务总局消息，今年4月初上海市税务局第一稽查局依法受理关于郑爽涉嫌偷逃税问题的举报后，在国家税务总局指导督办下，在天津、浙江、江苏、北京等地税务机关配合协助下，针对郑爽利用“阴阳合同”涉嫌偷逃税问题，以及2018年规范影视行业税收秩序以后郑爽参加的演艺项目和相关企业及人员涉税问题开展全面深入检查。

经查，郑爽于2019年主演电视剧《倩女幽魂》，与制片人约定片酬为1.6亿元，实际取得1.56亿元，未依法如实进行纳税申报，偷税4302.7万元，其他少缴税款1617.78万元。同时查明，郑爽另有其他演艺收入3507万元，偷税224.26万元，其他少缴税款1034.29万元。以上合计，郑爽2019年至2020年未依法申报个人收入1.91亿元，偷税4526.96万元，其他少缴税款2652.07万元。

郑爽上述行为违反了2018年以来中央宣传部、文化和旅游部、国家税务总局、国家广播电视总局、国家电影局等部门三令五申严禁影视行业“天价片酬”“阴阳合同”等要求，偷逃税主观故意明显，严重扰乱税收征管秩序，违反了相关税收法律法规，税务部门依法予以从严处理。

上海市税务局第一稽查局依据相关法律法规，对郑爽追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计2.99亿元。郑爽在税务部门送达行政处理处罚决定书时未提出异议，表示不复议不起诉，并已在规定期限内缴清全部税款和滞纳金。税务部门正依法督促其在规定期限内缴清罚款。

税务部门同时检查发现，本案举报人之一张恒作为郑爽《倩女幽魂》项目的经纪人，涉嫌策划了1.6亿元约定片酬的拆分合同、设立“掩护公司”等事宜，并直接操作合同具体执行、催款收款等活动，帮助郑爽偷逃税款。上海市税务局第一稽查局已依法对张恒进行立案检查，并将依法另行处理。此外，相关企业存在涉嫌为郑爽拆分合同、隐瞒片酬提供方便，帮助郑爽偷逃税款等涉税违法行为，税务部门也已依法另行立案处理。

郑爽今年年初被前男友张恒爆出找代孕生子，甚至流出郑爽扬言弃养小孩的录音，演艺形象重创，更遭中国官方封杀。随后二人在争夺抚养权的官司中，郑爽败诉。