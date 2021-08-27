英国监管部门再次处罚CGTN

英国监管部门于当地时间周四（26日）以违反公平和隐私为由，对中国国际电视台（CGTN）处以20万英镑（37万新元）罚款。这是今年3月以来，英国第二次对CGTN开罚。专家认为，中国官媒在海外钻监管空子，西方民主国家必须采取主动予以反击。

综合英国广播公司与美国之音报道，英国通信管理局（Ofcom）周四指，这次对CGTN的处罚涉及两名受害者，瑞典籍的桂敏海和香港居民郑文杰。今年3月，CGTN也曾因相同理由被该局处以22.5万英镑罚款。

今年2月，英国通信管理局以编审工作最终由中国共产党负责为由，吊销了CGTN在英国的广播执照。但CGTN于8月20日自行宣布，它恢复了在英国的广播，其节目在英国最大的数字电视平台Freeview上24小时播出。

英国通信管理局澄清称，CGTN并不持有英国的广播许可证，但在某些设备上，“Freeview的观众可以选择使用Vision TV等服务来观看包括CGTN在内的网络直播节目。这些都是通过互联网而不是Freeview提供的，不需要广播许可证。

美国学者、前五角大楼情报分析师盖瑞特（Dan Garrett）说，西方民主国家用传统的监管媒体的做法去应对中共的信息攻势已经完全跟不上节奏，因为中国的官媒和外宣系统已经超越了一般宣传范畴，而已成为北京信息战的一部分。

“这是（中国的）信息战，这已经不是日常的业务，美国和西方需要采取积极主动的、甚至是先发制人的方法来处理这个问题，因为正如我们在英国看到的CGTN案例，监管的方法太被动了，对方有太多方法可以绕过监管。”

美国外交关系协会(Council on Foreign Relations) 东南亚问题高级研究员科兰兹克（Joshua Kurlantzick）认为，中国官媒在西方民主国家、特别是美国的影响力十分有限，它们应该被批准拥有一定的运作空间。“我认为，只要在报道、资金和聘用方面有合理的透明度，就应该允许它们（中国官媒）运作。”他对美国之音说。

科兰兹克表示，真正的威胁并不来自CGTN，而是中国的社交媒体和互联网，以及像新华社这样真正有影响力的官媒。