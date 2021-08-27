民进党与自民党交流会指大陆影响台日安全

台湾民进党今天上午与日本自民党举行防卫政策意见交流会，自民党外交部会会长佐藤正久参议员表示，近年来，中国大陆片面改变区域现状，不只影响台海安全，更影响日本安全，因此日方认为应与台湾加强交流。

根据中时新闻网报道，参加会议的自民党代表除了佐藤正久外， 还有自民党国防部会会长大冢拓。民进党代表则为立法委员罗致政及蔡适应。

佐藤正久指出，迄今日台在外交、经济、安全保障等各层面皆有交流，并达成许多好成绩，不过因为官方在正式交流上仍有所限制，因此透过执政党主管议员的交流，希望能强化双方合作。他说，本交流为双方间第一次举行，期待后续持续交流。

大冢拓接着发言说，此次会谈深具意义。日台同样位处东海附近、同样面对中国大陆，是命运共同体。近期中国大陆军事力量大幅提升，不再掩饰其意图，造成区域不稳定，影响世界秩序。日本防卫政策向来变化较小，但近来情势已不容忽视，日前自民党国防部会已提出强化政策的建言，日本政府也认真看待，并增加相关经费，希望借此提供吓阻力，避免区域不稳定。

罗致政首先代表民进党感谢自民党主动促成此次交流会的举行，并恭喜日本成功举办奥运，在疫情期间展现日本的决心与能力。罗致政也感谢日本政府及自民党的朋友对推动日本捐赠台湾300多万剂疫苗上的努力。自民党与民进党身为执政党，有义务提供人民自由、民主、安全的生活。而双方在安全、环保、海洋、经济等问题上，必须共同面对与行动。

罗致政说，这个区域最大的挑战，就是在中国大陆崛起后，带来军事、经济、科技等各方面的冲击。自民党的许多具体行动，包括自民党今年六月有对台政策的建言，可感受日方对推动台日关系的决心与方向。面对区域变局，台日有共同的利益与价值，也有共同的愿景，期待未来有共同的行动来达成。

罗致政表示，日本是台湾民众感到最可信任、最亲近的国家。今年4月26日，日本与美国高峰会后，日媒民调显示，74％日本民众支持日本参与台海稳定的相关努力，其中自民党支持者更有八成支持相关努力。罗致政说，今日的对话，不只是政党与政党之间，更得到两方民众的支持，相信这种模式的对话会得到正面及具体的成果。

蔡适应则说，此次对话象征着台日间的羁绊关系。基隆市在日本时期就是台湾对外重要的门户，包括基隆港、城市街廓等许多规划也是从那时开始，至今仍可以看到当初的影子。基隆在日本有两个姐妹市，为冲绳县宫古岛市、日本海军重镇广岛县吴市，这是很好的缘分。蔡适应说，期待这个对话机制成为惯例，在既有的一轨、二轨之外，开创全新的沟通管道。

蔡适应也提到，他和佐藤参议员都曾经担任过职业军人，他在1996年台海危机时，曾派驻金门前线，理解在前线作战的高压与保卫台湾的使命，至今一直都没有忘记。

民进党发言人谢佩芬补充说明，这是民进党与自民党首次举办这种模式的交流，台日间长期存在坚实友情，民进党向来重视台日关系，双方在各领域的合作日渐密切，民进党期待与自民党透过此一交流会，就双方皆深切重视的外交及安全议题，能有更深入的互动与合作。

