中国上月工业利润同比增速降至近九个月最低

中国7月规模以上工业企业实现利润总额7036.7亿元人民币（下同，约1468亿新元），同比增长16.4%，增速为去年11月以来最低。

综合中国经济网、中国国家统计局网站和路透社消息，统计局数据显示，1至7月规模以上工业企业实现利润总额49239.5亿元，同比增长57.3%，比2019年同期增长44.6%，两年平均增长20.2%。

数据还显示，1至7月41个工业大类行业中，36个行业利润总额同比增长，两个行业扭亏为盈，一个行业持平，两个行业下降。

其中，石油和天然气开采业利润总额同比增长2.67倍，有色金属冶炼和压延加工业增长2.00倍，黑色金属冶炼和压延加工业增长1.82倍，化学原料和化学制品制造业增长1.62倍，煤炭开采和洗选业增长1.28倍。石油、煤炭及其他燃料加工业由同期亏损转为盈利。

采矿业、原材料制造业利润增速有所加快。7月采矿业、原材料制造业利润同比分别增长2.03倍、50.9%，增速均比6月加快；两年平均分别增长34.1%、31.6%，明显高于规模以上工业平均水平。

此外，高技术制造业利润保持快速增长。7月高技术制造业利润同比增长37.9%，拉动规模以上工业利润增长6.2个百分点；两年平均增长37.2%，比6月份加快5.7个百分点，比规模以上工业平均水平高19.2个百分点。

受冠病疫苗、防疫抗疫产品需求旺盛等因素带动，医药制造业利润同比增长1.10倍，保持快速增长势头。受通信及液晶显示产品市场需求较好、产品利润率提升等因素推动，电子及通信设备制造业利润同比增长37.8%，比6月份加快5.6个百分点。

国家统计局工业司高级统计师朱虹在数据解读中称，下阶段要深化供给侧结构性改革，做好大宗商品保供稳价工作，助力企业纾困解难，强化科技创新，提高产业链供应链韧性。

朱虹指出，工业企业效益改善的不平衡性不确定性仍然存在。国外疫情持续演变，7月下旬以来国内部分地区出现散发疫情叠加汛情，工业企业效益继续稳定恢复面临考验。同时，大宗商品价格总体高位运行，企业成本上升压力逐步显现。

