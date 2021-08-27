中国网民规模超10亿

中国互联网络信息中心（CNNIC）发布第48次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至今年6月，中国网民规模达10.11亿，较去年12月增长2175万，互联网普及率达71.6%，形成全球最为庞大的数字社会。

根据澎湃新闻报道，中国网民总体规模超过10亿，庞大的网民规模为推动经济高质量发展提供强大内生动力。这体现在一是互联网基础资源加速建设，为网民增长夯实基础；二是数字应用基础服务日益丰富，带动更多网民使用；三是政务服务水平不断提升，用户习惯加速形成。

此外，截至今年6月，中国网上外卖用户规模达4.69亿，较去年12月增长4976万，在各类调查应用中增速最为明显。随着中国经济活力的全面恢复以及外卖行业监管进一步加强，外卖行业数字化水平不断提升，新消费趋势凸显，行业覆盖内容更加丰富多元。疫情以来，以生鲜、药品为代表的即时配送业务飞速发展，与餐饮外卖共同助力惠民生、稳经济。

伴随着用户在疫情中逐渐养成的零售消费习惯，各类非餐饮外卖业务占比正在不断扩大，外卖行业覆盖内容不断丰富。与此同时，外卖行业生态与骑手权益保障也受到社会广泛关注，行业生态环境持续改善，推动外卖行业健康长远发展。

另外，中国在线办公用户规模达3.81亿，较2020年12月增长3506万，网民使用率为37.7%。在线办公细分应用持续发展，在线视频/电话会议、在线文档协作编辑的使用率均为23.8%。

中国国在线医疗用户规模达2.39亿，较去年12月增长2453万，占网民整体的23.7%。从互联网医院到明确常见病、慢性病患者互联网问诊可进行医保报销，从网售药品到核心诊疗再到互联网医保，各地通过出台对应方案积极支持在线医疗全面发展。随着中国银发群体规模逐年增长，对老年健康服务的关注，成为各互联网平台在在线医疗领域切入的重点方向。