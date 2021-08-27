湖南卫视宣布解除与钱枫合作关系

湖南卫视今天发布声明，自即日起解除与主持人钱枫的合作关系。

湖南卫视通过官方微博发布声明说，频道合作主持人钱枫因个人问题引发重大负面影响，其行为严重违反了《湖南卫视主持人、艺人管理规定》。经研究决定，我频道自即日起解除与主持人钱枫的合作关系。

钱枫随即在微博发表声明称，近期，因个人原因引发的网络舆论对《天天向上》节目组和湖南卫视造成了不良影响。 因此，在慎重考虑后还是决定，从即日起退出《天天向上》节目组，同时向湖南卫视提交了解除合作关系的报告。

有报道指，或受此影响，截至发稿，湖南广播电视台旗下新媒体平台芒果超媒今日股价持续下行，截至发稿，报46.62元（人民币，约9.72新元），跌11.03%。

一名账号为“小艺希望坏人被惩罚”的网民周二举报钱枫于2019年2月涉嫌强奸。上海市公安局长宁分局当天发布警情通报称，警方在2019年2月14日已受理此案，经专案组综合证据情况认为，现有证据不能证明存在强奸犯罪事实，因此当时作出不予立案决定。举报人如有其它新增涉案证据，可向警方提供。

湖南卫视官方微博当天发文称，已经关注到主持人钱枫的相关舆情，正在紧急核实了解中，并将积极配合有关部门的调查，在调查结论出来之前，频道暂停其一切工作。