报告：中国网民平均每日看两小时短视频

最新统计报告显示，中国的中短视频用户规模为8.88亿，较2020年12月增长1440万，占网民整体的87.8%。其中，2021年3月，短视频应用的人均单日使用时长为125分钟，较长视频高出27分钟，且差距呈增长趋势。

据上游新闻报道，中国互联网络信息中心（CNNIC）今天（27日）发布的《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2021年6月，中国网民规模达10.11亿，网络视频（含短视频）用户规模达9.44亿，较2020年12月增长1707万，占网民整体的93.4%。

报告显示，短视频侵权问题引发社会关注，在短视频平台上与影视剧相关的解说、盘点、混剪、吐槽等内容符合用户观看需求，热度较高。大量短视频账号在未经授权的情况下免费搬运、传播并获利，对版权所有者造成利益侵害。

此外，随着长、短视频平台之间的竞争进一步加剧，中视频成为重点发力方向，内容更加专业、多元，以适应用户多变的消费场景和多元的内容需求。

报告指，在中视频内容生态系统中，与微综艺、微纪录片、知识科普类视频等内容相比，微短剧市场用户关注度较高且商业模式清晰，吸引众多平台进入。未来，微短剧预计将成为继网络剧、网络综艺、网络电影和网络动画后的又一主要内容赛道。