“阿里女员工被侵害”案被害人律师声明：被抹黑行为严重伤害

“阿里女员工案”被害人代理律师所在的河南洛太律师事务所今天发布经被害人周某授权的一份声明称：“个别自媒体以犯罪嫌疑人家属的名义在网络上刻意对被害人周女士污名抹黑，故意传播未经核实的虚假信息，以期干扰办案机关的侦查，该行为违反了媒体人的基本职业伦理和职业纪律，同时给被害人及家人造成了严重的二次伤害。”

这份通过事务所微信公众号发出的声明还提及，至今为止，被害人周某及其家人没有收到本案犯罪嫌疑人或者家属的任何道歉。

声明说，个别自媒体在跟踪、报道、转发、评论案件时，对有待刑事侦查确定的部分重要事实问题进行不客观的评价，违背基本职业道德甚至违反法律规定，严重伤害被害人周某及其家人。目前该案尚处于公安机关侦查阶段，涉及案件的具体细节公安机关还在详细的调查核实中，故被害人及家人一直对侦查阶段的调查给予积极配合并耐心等待最终结果。

声明表示，女性的合法权益不容侵犯，网络不是法外之地，对于逾越法律底线、侵害被害人合法权益的相关侵权人，律师提示立即停止侵权并纠正错误做法，被害人周某将保留依法追究侵权者法律责任的权利。

山东省济南市槐荫区检察院前天发布相关通告，被指侵犯该女员工的阿里客户张某，因涉嫌强制猥亵犯罪而被逮捕；女员工的上司王某文也因涉嫌同一罪名而正在接受审查。

不过，有关男领导王某文的妻子周一（23日）在“知乎”发长文称，自己的丈夫是犯了错，但他的错远不及犯罪，不应因酒后冲动回应举报人周某的勾引，就被贴上涉嫌强制猥亵的标签。

王某文还称，因为事发时受害人周某“对我丈夫主动搂抱、乱摸、亲吻，甚至在王某文脖子上吸出‘草莓印’，五天才消。”