中国驻纽约领馆：美情报机构病毒溯源调查不可能得出科学结论

中国驻纽约总领馆发言人指出，美政府通过情报机构搞所谓溯源调查，本身就是反科学的，最终得出的调查报告不可能是一份基于事实和科学方法的科学报告，也不可能就病毒溯源得出任何科学的结论，只会对国际溯源和全球抗疫合作造成干扰和破坏。

根据中国驻纽约总领事馆网站消息，针对《波士顿先驱报》发表的涉冠病病毒溯源社论，发言人以回答提问的方式作出回应称，病毒溯源是一个严肃的科学问题，必须要尊重科学，以科学为依据，理应也只能由科学家通过深入研究得出结论。冠病病毒是自然起源的，这已经成为国际学术界和医学界的普遍共识。

发言人说，美国国立卫生研究院院长柯林斯去年3月就发表文章指出，冠病病毒是自然界产生的，不是实验室操作的产物。然而，正如《波士顿先驱报》社论所提到的，科学没有改变，但政治氛围变了。部分美国政客和媒体热衷搞疫情污名化、病毒标签化、溯源政治化，散播“实验室泄漏论”，企图推翻联合研究报告，这种背弃科学和真理、扭曲事实和真相的行为，是对全球科学家和科学的不尊重。

发言人指出，美政府通过情报机构搞所谓溯源调查，本身就是反科学的，最终得出的调查报告不可能是一份基于事实和科学方法的科学报告，也不可能就病毒溯源得出任何科学的结论，只会对国际溯源和全球抗疫合作造成干扰和破坏。中方对全球溯源问题的立场是一贯的、明确的，始终支持并将继续参加科学溯源，中国反对的是政治溯源，违背世卫大会决议的溯源，以及抛弃中国—世卫组织联合研究报告的溯源。

发言人说，当前疫情反复蔓延，团结合作抗击疫情仍是当务之急。发言人回顾了去年冠病疫情最困难的时期，驻纽约总领馆积极推动中国和领区地方政府、各界民众之间开展抗疫合作，以及中美科学界的合作交流等。

发言人说，当前德尔塔病毒引发的严峻疫情形势持续蔓延，驻纽约总领馆愿继续与领区各界一道，弘扬科学精神、秉持科学态度、遵循科学规律，推进中国与领区在各领域的抗疫合作，为人类最终战胜疫情共同作出贡献。

此外，针对《波士顿先驱报》前述社论还提到关于病毒溯源的推测也可能引发被称为仇外主义的风险，发言人回应说，中方坚持合作抗疫，反对将疫情政治化、病毒污名化、溯源工具化。美国亚裔民众的关切不应遭到漠视。

发言人指出，从美国上届政府喊出“中国病毒”，到本届政府公开动用情报机构大搞针对武汉实验室的有罪推定式调查，美国的部分政客们仍在试图通过在全世界散布污名化言论进行“甩锅”和“推责”。此举加剧华裔等少数族裔在美社会中遭受歧视、欺凌乃至仇恨、攻击的状况，导致种族歧视问题雪上加霜，与拜登总统“团结美国”的执政承诺背道而驰。

发言人最后强调，中国和世界各国一样，都是疫情的受害者，都希望尽快找到病毒源头，及早阻断疫情传播。溯源合作必须坚持科学的方向，必须坚决反对政治化。中方愿同各方一道，积极开展全球科学溯源，为人类最终战胜疫情作出中国贡献。