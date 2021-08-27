向华为售汽车芯片的消息引美议员抨击

针对美国批准向华为出售汽车芯片许可证的消息，美国共和党籍联邦参议员鲁比奥（Marco Rubio）当地时间星期四（26日）发表声明，指拜登政府除了不该批准豁免，还应增加对华为和其它中国科技公司的惩罚和限制。

综合路透社与美国之音的报道，鲁比奥在声明中说，帮助华为不符合美国的经济或安全利益，不能允许拜登政府向公众隐瞒这项许可批准，官员们需要主动解释他们采取了哪些行动和这样做的理由。

共和党籍联邦参议员科顿（Tom Cotton）以及众议院外交事务委员会和军事委员会的共和党籍议员们也对政府的批准决定提出了强烈批评。

众院外交事务委员会首席共和党成员麦考尔（Michael McCaul）称：“商务部工业与安全局（Bureau of Industry and Security）的使命是保护国家安全，管理产业，不是通过一个放任的许可证管理体制来成为产业的倡导者。”

众院军事委员会首席共和党成员罗杰斯（Mike Rogers）要求拜登政府“在美国国家安全被进一步伤害之前立即扭转这个决定。”

消息人士此前告诉路透社，美国已批准价值数亿美元（1亿美元约为1.35亿新元）的许可申请，允许供应商向华为出售用于汽车零部件的芯片。

消息人士说，获批芯片用于视频屏幕和传感器等汽车零部件。由于这类芯片通常不被视为高端精密产品，当局因此降低审批门槛。一名了解审批情况的人士透露，政府正在为可能具有5G功能的其他汽车部件芯片发放许可。