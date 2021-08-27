中国网信办将封禁一批“黑嘴”造谣勒索自媒体账号

中国国家网信办决定今起开展清朗·商业网站平台和“自媒体”违规采编发布财经类信息专项整治，以打击部分商业网站平台及其“自媒体”账号屡屡发生违规发布财经新闻、歪曲解读经济政策、唱衰唱空金融市场、充当“黑嘴”博人眼球、造谣传谣、敲诈勒索等违法违规行为。

根据人民日报客户端消息，在今天召开的清朗·商业网站平台和“自媒体”违规采编发布财经类信息专项整治部署会上，国家网信办有关负责人表示，即日起至10月26日，为专项整治的第一阶段，整改期间，网信办将会同国家发展改革委、财政部、中国人民银行、证监会、银保监会等财经主管部门，督促指导主要商业网站平台对照专项整治要求，集中清理一批违规发布的财经类信息，依法依规严处一批问题严重的网站平台，封禁关停一批充当“黑嘴”、敲诈勒索、社会反映强烈的“自媒体”账号。

国家网信办10月26日后将对第一阶段专项整治情况进行评估，视情开展下一阶段专项整治，努力通过一段时间的深入治理，有效遏制财经类信息网上传播乱象，为推动经济社会持续健康发展营造良好网上舆论环境。

负责人介绍说，此次专项整治重点聚焦财经类“自媒体”账号、主要公众账号平台、主要商业网站平台财经版块、主要财经资讯平台等四类网上传播主体，重点打击八类违规问题。

这些问题包括胡评妄议、歪曲解读中国财经方针政策、宏观经济数据，恶意唱空金融市场、唱衰中国经济等；毫无立场、不加判断地转载搬运境外歪曲解读财经领域热点的报道评论等；散布“小道消息”，以所谓“揭秘”“重磅”“独家爆料”“知情人士称”为名进行渲染炒作，造谣传谣；转载合规稿源财经新闻信息时，恶意篡改、断章取义、片面曲解等“标题党”行为；充当金融“黑嘴”，恶意唱空或哄抬个股价格，炒作区域楼市波动，扰乱正常市场秩序；炒作负面信息对相关利益主体进行威胁恐吓、敲诈勒索，谋取非法利益；炒作社会恶性事件、负面极端事件，煽动悲情、焦虑、恐慌等情绪，借以推销所谓“财商课”、各类保险产品等；未严格履行身份认证程序，冒用滥用财经主管部门工作人员或专家学者等名义开办财经专栏、账号等。

