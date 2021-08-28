下午察：中国娱乐圈掀起清洗风暴？

8月26日晚，中国互联网曝光了一则《关于排查清理劣迹艺人节目及内容的通知》，称中国国家广播电视总局监管日报近日通报多地多起电视节目和网络视听节目中出现劣迹艺人的问题，并要求各部门、各单位从8月25日起对所有线上线下节目排查清理涉及霍尊、吴亦凡、郑爽、赵薇、范冰冰等劣迹艺人的相关内容。

这个劣迹艺人的名单上，范冰冰2018年因涉“阴阳合同”连缴带罚共需上交近8.8亿元（人民币，下同，1.84亿新元）而轰动一时；吴亦凡涉嫌诱奸未成年少女而被捕，霍尊聊天群暴露私生活混乱，都是近月备受关注的新闻；郑爽被前男友先后曝出代孕弃养和签订“阴阳合同”涉嫌偷税，昨天被中国国家税务总局通报追缴2.99亿元。

上述几人的丑闻当初闹得沸沸扬扬，进入黑名单可说是意料中事，近年相对低调的赵薇，被主演的作品除名，一些艺人好友更纷纷删除与她相关的微博，则有点事发突然，网上关于她被封杀的原因的猜测满天飞。

紧接着，中国国家网信办微信公众号今天还发布了一则《关于进一步加强“饭圈”乱象治理的通知》，宣布10项措施，进一步加大治理力度，重拳出击解决中国“饭圈”乱象问题，其中包括取消明星艺人榜单等。

网信办的通知并强调：“各地要进一步提高政治站位，切实增强责任感、使命感、紧迫感，从维护网上政治安全和意识形态安全、营造清朗网络空间的高度认识和推进‘饭圈’乱象治理工作。”

整肃的消息一个接一个，还扯上政治安全和意识形态安全，有评论因此形容，中国娱乐圈已掀起清洗风暴。

娱乐圈风暴的背后是什么？

检视这场娱乐圈风暴，清洗的对象其实有两组。

首先，当然是业者，主要是艺人，也包括艺人背后的资本。

娱乐是门大生意，“偶像养成”培养的不仅仅是闪闪发亮的明星，还有野蛮生长的资本。澎湃新闻就预计，到2022年，中国的“偶像经济”价值可能达到1400亿元。

大家应该还记得，郑爽今年4月被前男友张恒爆料日均收入208万元、年收入可达6.4亿元后，网民发明了一个全新的度量衡单位——“爽”，“一爽”等于6.4亿元，以此计算，像阿里巴巴、腾讯、百度这样的互联网巨头，年收入也不过“百爽”。

中国去年号称已成功消除了绝对贫困，实现了数十年来全面建成小康社会的目标，现阶段的发展目标则转向社会正义，通过缩小收入差距和减少不平等现象来推进“共同富裕”，因此要防止资本无序扩张，要为美团等在线巨头的外卖司机等零工争取更好的待遇等等。中国国家主席习近平8月17日主持召开中央财经委员会会议时就强调，要加强对高收入的规范和调节，合理调节过高收入。

官方其实早在2017年就对娱乐业发出“限薪令”，但上有政策，下有对策，明星的天价片酬无法直接支付，结果就诞生了“阴阳合同”，当局因此也在持续加大力度追查、打击艺人偷漏税的行为，中国国家税务总局昨天对郑爽的通报就是实例。

整治娱乐圈的最终着眼点是社会风气

其次，被官方清洗的，还有饭圈。

追星一族大多是未成年人，容易受到偶像行为影响。因此，《北京青年报》评论说，官方整治娱乐圈的最终着眼点是整个中国的社会风气，是要以此为突破口来解决在精神文明领域“提倡什么”“反对什么”“树立什么”的问题。

在中国，艺术家所能得到的最高官方荣誉，应该就是“人民艺术家”的称号。据说，从1949年以来，只有六位中国艺术家正式获得这个尊称。从他们身上，大概可以看出中国官方推崇的艺术家是怎么样的：除了有优秀的作品，道德情操也要为世人所尊重。

2004年去世后才由中国国务院追授为人民艺术家的豫剧大师常香玉，在1950年代初曾组织全国义演捐献战斗机，一生因此获得高度赞誉。

官方所希望看到的艺人，与其代表的社会风气、价值观大概也是“人民艺术家式”的：正派，朴实，如果赚很多钱的话不炫富，最好捐多多做慈善，但最最最重要的素质，应该就是爱国。

随着资本进入娱乐圈，中国的饭圈文化也频频出现乱象。例如，在打榜模式和流量经济背后，是资本和粉丝间相互裹挟，平台和制作方设置出完整且复杂的各式榜单，引导并鼓励粉丝花钱，并在过程中直接获利；粉丝则会期待，做出榜单成绩后，自己的偶像可以获得更好的演艺和商业资源。

今年4月28日，网络综艺节目《青春有你》第三季中，粉丝购买赞助商奶制品给偶像投票，剩余牛奶直接倒掉做“快捷”处理，就激起公愤。

这已经不是中国官方第一次对“饭圈”进行整治。去年7月，中国国家网信办就曾发布《关于开展2020“清朗”未成年人暑期网络环境专项整治的通知》，明确提出严格管控诱导未成年人无底线追星、拜金炫富等存在价值导向问题的不良信息和行为。今年6月15日，网信办也正式宣布启动为期两个月的“清朗·‘饭圈’乱象整治”专项行动。据《人民日报》报道，6月至8月初，网络平台已累计清理负面有害信息15万余条，处置违规账号4000余个，关闭问题群组1300余个。

爱奇艺8月25日宣布取消未来几年的偶像选秀节目，网信办微信公众号8月27日发布的《关于进一步加强“饭圈”乱象治理的通知》，明确不得设置诱导粉丝打榜的相关功能，还严禁引导、鼓励网民采取购物、充会员等物质化手段为选手投票，这将有助降低追星热度。

因此，通过排查清理劣迹艺人节目及内容、加强“饭圈”乱象治理，官方其实也在鼓励年轻的追星族，听党的话、跟党走，努力工作、健康生活，戒除网瘾吸毒等不良习惯。