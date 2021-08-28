中国三类人群可接种冠病疫苗加强针

中国昨天（27日）宣布，高风险工作人员、出国人员、免疫功能较低以及60岁以上族群，可接种冠病第三针加强针。

据红星新闻报道，中国国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班工作组组长、国家卫生健康委员会医药卫生科技发展研究中心主任郑忠伟在昨天记者会上答复媒体提问时作出上述宣布。

郑忠伟说，没有一款疫苗可以100%的防感染，从目前已上市的疫苗来看，防感染的保护率大概50%-90%不等。接种疫苗后即使发生感染，从国内外的数据来看，发生重症、危重症和死亡的风险大幅度降低。

郑忠伟介绍说，近期疫苗研发专班组织专家就是否要接种加强针进行了专门研究，结合国药中生、北京科兴的研究结果发现，这两家的疫苗在接种六个月后抗体都出现不同程度下降。接种第三剂后，受种者的抗体水平快速上升，三天后开始出现上升，七天后就升到了较高水平，到14天时大概相当于原来的15-30倍不等。但六个月以后接种的这部分人群，又过了六个月再检测时，抗体仍出现下降，但下降到的低点也超过了两剂接种的峰值。

他说，从这个角度来看，“加强接种对疫苗的保护效果，从免疫原性的角度来看，能够得到提升”。

对于加强针的适用对象，郑忠伟说，专家分析认为，目前中国疫情防控形势很好，重点是外防输入，对输入风险高的，如海关、边检、航空、隔离点、定点医疗机构等工作人员，在完成免疫程序六个月后，可以开展加强接种。

在常规接种当中也发现，免疫功能相对较低的人群，以及60岁以上的人群，接种后产生的免疫效果没有18-59岁的好，但这类人群又恰恰是感染后的高危人群。因此专家也建议对这类人群，在接种后六个月可以开展一剂加强针。

另外，专家还建议，一部分人群因工作、学习、交流的需要要去中国境外的疫情高风险地区或者国家，建议对这类人群在接种满六个月后开展加强免疫。

郑忠伟说，是否目前现阶段要对全人群开展接种六个月后的加强免疫，专家建议还待进一步研究，并且要根据疫情的情况来做出综合的研判。

