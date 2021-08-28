“每天报销40万”的董事长二审维持原判：死缓

山东省高级人民法院昨天（27日）二审公开宣判恒丰银行原董事长蔡国华国有公司人员滥用职权、贪污、挪用公款、受贿、违法发放贷款一案，裁定驳回上诉，维持对其死缓、终身监禁的判决。

据微信公众号“长安街知事”报道，蔡国华被指在任职期间平均每天报销40万元（人民币，下同，约8.3万新元），他也成为恒丰银行第二个被判处死缓、终身监禁的董事长。

蔡国华是山东阳信人，曾任共青团滨州市委书记，沾化县长，沾化县委书记，烟台副市长，烟台市委常委、副市长等职，2013年12月任恒丰银行董事长，2017年11月被查。

2020年6月9日，山东省东营中院公开审理蔡国华案，检方指控其犯国有公司人员滥用职权罪、贪污罪、挪用公款罪、受贿罪、违法发放贷款罪五项罪名，涉案金额达103亿元。

其中，因在任职恒丰银行董事长期间，平均每天报销花费40万元，以及被指向某公司索要位于香港太平山顶的一套价值4.74亿余元别墅，蔡国华案备受关注。

开庭次日，中央纪委国家监委网站发文称，这家公家银行竟沦为了他的私人提款机，令人瞠目结舌。缺乏正确的公私观念、成为现实利益的奴隶，作为班长的蔡国华，不仅自身腐败堕落，还带坏了队伍、制造了金融风险。

2020年11月6日，东营中院一审判处蔡国华死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。

蔡国华上诉后，山东高院昨天二审公开宣判，裁定驳回上诉，维持原判。

恒丰银行地处山东烟台，是中国12家全国性股份制银行之一，2003年完成整体改制，由烟台住房储蓄银行更名为恒丰银行。

2019年12月，恒丰银行原董事长姜喜运因贪污、受贿、违规出具金融累证、故意销毁会计凭证、会计账簿，一审被判处死缓，终身监禁，不得减刑、假释。

蔡国华案发生后，恒丰银行启动风险化解、改革重组工作。该行重新组建新的领导班子，修改了公司章程、股东大会议事规则，组建了新一届董事会和监事会。

恒丰银行行长王锡峰去年10月在银保监会例行新闻发布会上说，三年的深度改革让恒丰银行已经实现了“浴火重生”，发展步入了正轨。