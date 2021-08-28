中纪委机关报：流量明星德不配位 重拳整治釜底抽薪

中国纪检监察报今天发文指出，流量明星德不配位，给整个行业带来负面效应，更给以青少年群体为主的“饭圈”带来恶劣影响，一些“饭圈”扭曲成为充斥歪风邪气的“怪圈。 此次重拳整治娱乐圈、“饭圈”乱象，是对文艺工作者的引导，也是对文娱事业健康发展的保护，更是本着对社会负责、对人民负责的态度，依法加强网络空间治理，加强网络内容建设，为广大网民特别是青少年营造一个风清气正的网络环境。

文章罗列了娱乐圈近来不断发生的负面新闻，包括演员郑爽偷逃税、顶流吴亦凡涉嫌强奸罪被逮捕等，指出这些事件都加剧了“饭圈”乱象，导致网络空间乌烟瘴气、生态恶化，给广大网民特别是青少年带来不良影响。

文章提醒，网络空间是亿万民众共同的精神家园。相关部门从维护网上政治安全和意识形态安全、营造清朗网络空间的高度认识和推进“饭圈”乱象治理工作，不断巩固和扩大专项行动成果，构筑清朗网络空间。

文章提到赵丽颖与王一博的粉丝相互言语攻击，演变为一场网络骂战的事件，引述中国传媒大学媒介与公共事务研究院副院长郐颖波指出，“饭圈”思维倡导的一些错误的世界观、人生观和价值观，如果任由资本、流量加以放大，而不加以引导和改变的话，将对青少年未来的人生和社会风气都产生巨大的破坏力。

“我们看到明星+流量+饭圈，在今天这个时代，往往短时间内就能放大成舆论热点事件。”郐颖波认为，包括“倒奶事件”“集资行为”“吴亦凡事件”等等，都是饭圈文化对青少年行为和思维方式深度“侵蚀”的表现。

文章指出，从涉案被捕到偷税被查再到不尊重历史被封，流量明星接连失德失范，“饭圈”充斥歪风邪气。个别明星管理失位、引导不及时助长“饭圈”乱象，更有甚者借着流量“光环”大行违法犯罪之事，不断刷新公众下限，加剧甚至制造了“饭圈”乱象。

文章还点名郑爽的偷逃税行为，指出郑爽——这个有着千万粉丝的流量明星，对国家法律法规和有关部门三令五申置若罔闻，无视严禁影视行业“天价片酬”“阴阳合同”的有关要求，偷逃税主观故意明显，严重扰乱税收征管秩序。

文章指出，流量明星德不配位，给整个行业带来负面效应，更给以青少年群体为主的“饭圈”带来恶劣影响，一些“饭圈”扭曲成为充斥歪风邪气的“怪圈”：谩骂互撕、挑动对立、刷量控评，斥巨资对明星进行“爱的供养”，甚至试图集资营救涉嫌强奸罪的偶像。

文章说，一段时间以来，“唯流量论”甚嚣尘上，流量被视为评判文艺作品质量好坏和艺人影响力大小的唯一标准，不仅扭曲了创作和宣传的初心，让文艺创作迷失方向，甚至滋生出流量造假等行为。

在“唯流量论”的驱使下，资本方严重依赖“流量明星”带来的粉丝效益，默许甚至鼓励粉丝刷数据、控评、互撕等，其中“饭圈”集资打投成为经济犯罪的温床，不少青少年深受其害。

文章称，随着对“饭圈”乱象整治的深入，主管部门对“唯流量论”釜底抽薪。 文艺是铸造灵魂的工程。从开展“清朗·‘饭圈’乱象整治”专项行动，到依法严惩流量明星的失德失范行为，再到通过制度规定对流量进行约束引导，相关部门的重拳整治乱象，是对文艺工作者的引导，也是对文娱事业健康发展的保护。

与此同时，重拳整治娱乐圈、“饭圈”乱象，更是本着对社会负责、对人民负责的态度，依法加强网络空间治理，加强网络内容建设，为广大网民特别是青少年营造一个风清气正的网络环境。