中国国防部回应美舰航经台湾海峡：充分说明美是台海和平稳定最大破坏者

美国一艘军舰和一艘海岸警卫队巡逻艇航经台湾海峡，中国国防部今天发声明回应指，美方频频实施类似挑衅行径，性质十分恶劣，充分说明美是台海和平稳定最大破坏者、台海安全风险最大制造者。中国对此表示坚决反对和强烈谴责。

中国国防部通过官方微博发布声明作出上述表态。声明说，美海军“基德”号导弹驱逐舰、海岸警卫队“门罗”号炮舰过航台湾海峡并公开炒作。中国人民解放军东部战区组织兵力对美舰行动全程跟监警戒。

声明还说，台湾是中国不可分割的一部分，台湾问题纯属中国内政，不容任何外来干涉。我们要求美方认清形势、停止挑衅，恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，不要为中美两国两军关系制造障碍，破坏台海地区和平稳定。中国军队时刻保持高度戒备，坚决捍卫国家主权和领土完整。

根据路透社稍早时候的报道，美国一艘军舰和一艘海岸警卫队巡逻艇昨天航经台湾海峡。

美国海军在声明中称，阿利·伯克级导弹驱逐舰“基德号”，在海岸警卫队“门罗号”巡逻艇的伴航下，“在符合国际法规范的情况下航经国际水域”。

声明还称，“这些船只‘合法航经台湾海峡’表明了美国对自由开放的印太区域的承诺。美国军方在国际法允许的任何地方飞行、航行和行动。”

中国解放军东部战区新闻发言人施毅上周二宣布，当日东部战区出动作战舰艇、反潜机、歼击等多军种力量，在台岛西南、东南等周边海空域组织联合火力突击等实兵演练，检验战区部队一体化联合作战能力。