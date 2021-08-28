中国驻欧盟使团促欧方在涉台问题上坚持正确立场

针对12个欧美国家议会及欧洲议会外委会主席昨天就立陶宛发展对台关系发表的联合声明，中国驻欧盟使团发言人当天回应指出，一个中国原则是公认的国际关系准则和国际社会普遍共识，是中国同包括欧盟及其成员国在内的国家和组织发展双边关系的政治基础。立陶宛政府允许“台湾当局”以“台湾”名义设立“代表处”，公然违背中立两国建交公报精神，严重损害中国主权和领土完整，中国政府对此表示坚决反对。

根据中国驻欧盟使团官网消息，12个欧美国家议会及欧洲议会外委会主席发表联合声明，欢迎立陶宛与台湾发展“经济关系”，指责中方对立陶宛施加政治、外交与经济压力的攻击性行为，呼吁本国政府、欧盟及其他盟友给予立陶宛全面支持。

使团发言人对此表示，中方对立陶宛损害中国主权和领土完整的行径作出坚决和必要反应，完全合理合法。一些人把立方错误行径避重就轻说成是与台湾发展经济关系，却把中方维护自身国家主权和领土完整的正当反应诬称为干涉立陶宛内政的攻击性行为，这是颠倒黑白，逻辑错乱，有违国际关系基本准则。

使团发言人强调，中国人民实现祖国统一的决心不可动摇，维护国家主权和领土完整的红线不容触碰。我们敦促欧方及其有关人士在涉台问题上坚持正确立场，遵守国际公理公义，不要在涉及中方核心利益的问题上发出错误信号，给中欧关系制造新的麻烦。

台湾将在立陶宛设立欧洲第一个以“台湾”为名的代表处，导致中国大陆与立陶宛濒临断交。

中国大陆外交部本月初发表声明，指立陶宛公然违背两国建交公报精神，宣布决定召回驻立陶宛大使，并要求立陶宛政府召回驻华大使。

立陶宛外交部随后在其网站发表声明说，“对中国的这项举措感到遗憾”，同时重申“立陶宛决意在一个中国政策下，像许多欧盟和世界各地的国家一样，追求与台湾的互惠关系”。