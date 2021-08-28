拜登：中国至今仍隐瞒疫情关键信息

美国总统拜登就冠病溯源调查发表声明，指责中国至今仍隐瞒信息，并表明将继续就此向中国施压。中国驻美大使馆则谴责美国将溯源问题“政治化、污名化”。

白宫网站当地时间昨天（27日）发表拜登声明。声明指出，关于这场大流行起源的关键信息在中国，但从一开始，中国政府官员就一直设法阻止国际调查人员和全球公共卫生界成员获取这些信息。“时至今日，即使这场流行病造成的死亡人数仍在攀升，中国继续拒绝关于透明化的呼吁，并隐瞒信息，”

拜登表明，将继续与志同道合的伙伴一起向中国施压，要求中国分享信息、与世界卫生组织合作展开基于证据、由专家领导的第二阶段冠病溯源调查，包括分享大流行初期的信息和数据、与生物安全相关的程序以及动物种群信息等。

声明称：“我们必须对这一全球悲剧进行全面和透明的说明。这是最低限度所能接受的（Nothing less is acceptable）。”

拜登今年5月要求美国情报机构调查冠病起源，并在90天内提交相关报告。拜登在声明中说，他本周收到了这份报告。

据《华尔街日报》早前报道，美国情报机构本月24日向白宫提交报告，但没有就病毒是自然传染给人类，还是通过实验室泄露得出明确结论。

中国驻美大使馆昨天发表声明，指这份由美国情报部门主导的报告“毫无科学性和可信度可言”。

声明反驳美国对中国不透明的指责称，“这完全是为其推动政治化、污名化寻找借口”。

声明说，美国政府通过情报机构搞所谓溯源报告，妄图对中国进行有罪推定，是为了推卸自身抗疫失败责任、向中国甩锅推责。声明也指责美国自身对溯源讳莫如深，“把溯源大门关得死死的”。

（联合早报北京特派员杨丹旭）