中国公安部加强校车交通安全管理

中国公安部交管局消息，日前公安部交管局下发通知，要求各地加强与教育行政、交通运输、市场监管等部门协作，集中开展隐患清理，督促中小学、幼儿园及校车企业对校车开展一次安全检查，全面清查校车、驾驶人和校车行驶路线安全隐患，督促及时清理交通违法、交通事故等信息，严禁不符合条件的车辆和人员提供校车服务。

根据澎湃新闻报道，通知要求，集中开展情况摸排，全面摸排学生乘车情况，对使用车辆集中接送学生的托管班负责人、学生家长开展一次交通安全警示教育，督促严格使用合格的车辆和人员接送学生，严禁超员超速等违法行为。

通知还要求，集中开展整治行动，通过增设临时执勤点、联合开展检查等方式，加强路面管控，严查超员、超速、不按审核路线行驶以及非载客车辆违法载人、社会车辆不礼让校车等交通违法行为。集中开展宣传提示，深入开展“知危险、会避险”等主题宣传教育活动，上好交通安全“开学第一课”。

通知也提到，应充分利用各类媒介，广泛宣传学生步行、骑行、乘车交通安全知识和出行常识，教育学生不乘坐超员车、三轮车、拖拉机等违法车辆，引导家长选择合格车辆和有资质驾驶人接送学生。

公安部交管局呼吁公众关心关爱学生交通安全，社会车辆要主动避让校车，老师要加强学生交通安全知识教育引导，学生家长、监护人要履行监护人责任，不使用不合格的车辆和人员接送学生，校车驾驶人要自觉遵法守规、安全文明驾驶，共同守护学生平安上学路。