邱腾华︰国安法会保护言论和创作自由

香港商务及经济发展局局长邱腾华今天表示，电影的影响力很大，《香港国安法》列明政府须防范及制止所有危害国家安全的行为，若电影被利用作危害国家安全、颠覆政府、宣传恐怖活动的媒介，便必须禁止。他同时强调，国安法有保障言论自由，必定会平衡国安及创作自由。

根据《星岛日报》报道，香港政府提出修订《电影检查条例》草案，建议规定电影检查员审查影片时，充分考虑国家安全因素，

邱腾华在电台节目中表示，《香港国安法》实施后，有电影有值得商榷之处，故当局早前已修订电检人员的行政指引，但就担心单靠有关指引是否能确保国安法得到充分落实，期望完成修例后有更清楚的规定。

邱腾华提到，此次修例有参考其他普通法地区的相似法例，最后用了“不利国家安全利益”的字眼；至于提高上映未获核准证明书电影的罚则，他说，有关罚则自1999年以来无再更新，此次是顺带增加罚则，与国安法无关。

邱腾华强调，修例并非修改电检制度，电影送检后同样会经过评级，最极端的情况是，若影片内容有违法信息才会被禁，强调国安法有保障言论自由，必定会平衡国安及创作自由。他还说，今年6月修订电检人员行政指引后，有400多部电影送检，当中只有一部被当局拒绝批准上映。