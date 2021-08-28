抖音整治歪曲解读经济政策等财经内容

中国热门短视频平台抖音安全中心今天发布“开展财经内容专项整治”公告称，即日起，将重点整治违规发布财经新闻、歪曲解读经济政策、唱衰唱空金融市场、充当“黑嘴”博人眼球、造谣传谣、敲诈勒索等行为，净化网络环境。

据抖音官方公号“抖音黑板报”消息，公告指出，为落实国家网信办和北京网信办“清朗”系列专项行动要求，抖音将围绕八个方向进行重点治理。

这些方向包括胡评妄议、歪曲解读财经方针政策、宏观经济数据，恶意唱空金融市场、唱衰中国经济等；毫无立场、不加判断地转载搬运境外歪曲解读财经领域热点的报道评论等；散布“小道消息”，以所谓“揭秘”“重磅”“独家爆料”“知情人士称”为名进行渲染炒作，甚至造谣传谣；转载合规稿源财经新闻信息时，恶意篡改、断章取义、片面曲解等“标题党”行为。

同时，还包括充当金融“黑嘴”，恶意唱空或哄抬个股价格，炒作区域楼市波动，扰乱正常市场秩序；炒作负面信息对相关利益主体进行威胁恐吓、敲诈勒索，谋取非法利益；炒作社会恶性事件、负面极端事件，煽动悲情、焦虑、恐慌等情绪，借以推销所谓“财商课”、各类保险产品等；以及未严格履行身份认证程序，冒用滥用财经主管部门工作人员或专家学者等名义开办财经专栏、帐号等。

另据每日经济新闻报道，中国另一社交平台微信今天也发公告称，即日起至10月26日将开展整治违规采编发布财经类信息行为，净化网络环境。

公告指，平台将全面落实专项整治要求，严格按照互联网新闻信息服务许可等相关要求，依法依规发布财经类信息；坚持正确价值取向，切实履行好平台主体责任，对于充当 " 黑嘴 "、敲诈勒索、社会反映强烈的财经自媒体帐号，一经发现，平台将在第一时间进行严肃查处并封禁关停。

中国网信办昨起开展清朗·商业网站平台和“自媒体”违规采编发布财经类信息专项整治，打击部分商业网站平台及其“自媒体”账号屡屡发生违规发布财经新闻、歪曲解读经济政策、唱衰唱空金融市场、充当“黑嘴”博人眼球、造谣传谣、敲诈勒索等违法违规行为。

相关负责人介绍称，即日起至10月26日为专项整治的第一阶段。此次专项整治重点聚焦财经类“自媒体”账号、主要公众账号平台、主要商业网站平台财经版块、主要财经资讯平台等四类网上传播主体，重点打击八类违规问题。