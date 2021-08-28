浙江乐清一学校禁手机却卖手机 涉事校长被免职

针对有家长举报，新生入学不能带手机，但学校教室有人公开卖手机给学生的情况，浙江省乐清市教育局昨天通报，对雁荡山旅游学校校长倪某某作出免职处理。

综合澎湃新闻和乐清市教育局微信公号消息，教育局在通报调查情况时称，据部分家长反映，乐清市雁荡山旅游学校擅自允许某通讯公司营销人员进入校园，预存话费送带有屏蔽游戏和不良信息功能的手机给学生。

乐清市教育局接到反映后，迅速组成调查组，第一时间进行调查处置，“决定给予该校校长倪某某免职处理，并通报全市教育系统，手机全部收回并全额返还话费。”

据了解，高级职业中学乐清市雁荡山旅游学校近日组织新生入学。有家长举报称，开学的时候，学校里有许多销售人员向学生公开卖手机。“开学的那天每个班都在卖，由12个班的新生买。手机卡100元（人民币，下同，约20新元），手机1400多块钱。”一位家长说，“本来都不让孩子带手机的，现在还卖给孩子手机，我们心里有点不舒服。”

网上发布的视频显示，销售手机是在教室里进行，讲台前摆了一排课桌，销售人员坐在课桌前讲解、办手续，学生或家长排队来购买。

雁荡山旅游学校负责人此前曾解释称，以前学生带来的手机由学校统一存储、保管，“我们存了手机后，没有能力发放给学生。”该负责人称，此次在学校销售的手机安装了“小绿伞”软件，“小绿伞过来，它是通过平台，把所有的游戏网站给封闭了，黄色信息过滤了，是绿色手机。”

该校负责人称，上述手机收月租费39元，“还有一款大概58元，5G的，这是家长自由选择。”

报道指出，学生的手机管理近年成为家长反映的焦点问题。今年1月，教育部办公厅下发《关于加强中小学生手机管理工作的通知》，要求“原则上不得将个人手机带入校园”，学生确有将手机带入校园需求的，须经学生家长同意、书面提出申请，进校后应将手机交由学校统一保管，禁止带入课堂。