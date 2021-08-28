腾讯微博加强饭圈乱象整治

为贯彻中央网信办《关于进一步加强“饭圈”乱象治理的通知》要求，中国主要社交平台腾讯和微博相继发布通知，表示将履行平台主体责任，“加强“饭圈乱象”综合治理，包括对所有涉明星艺人榜单、应援集资类小程序下线整改，对所有名称含有“粉丝团”、“后援会”等的账号和群组进行清理等行动。

根据腾讯网刊登的公告，为切实履行平台主体责任，中国主要社交平台腾讯拟进一步加大整治力度，彻底抵制饭圈不良风气和“无底线追星”行为，净化网络环境。

公告说，自6月12日开展“饭圈乱象”专项整治行动以来，公司持续清理有害信息，处置不良账号和群组，规范社区管理，强化未成年人保护措施，在此基础上，公司还将采取包括但不限于以下措施。

这些措施包括所有涉明星艺人榜单、应援集资类小程序下线整改；对所有名称含有“粉丝团”、“后援会”等的账号和群组进行清理，只有获得明星经纪公司（工作室）授权或认证方可予以恢复，未经授权的个人或组织将严禁注册明星粉丝团账号。

措施还包括加大力度清理粉丝互撕谩骂、拉踩引战、造谣攻击、应援集资、刷量控评、诱导未成年人追星等各类有害信息，从严处置违法违规账号；进一步清理以打投、应援、集资、控评、八卦、爆料等为主题的粉丝群组，从严处置群组管理员；进一步采取措施，杜绝未成年人参与应援消费，严禁其创建或管理粉丝群组。

中国另一主要社交平台微博昨天也发公告称，将坚持履行社会责任和主体责任，加大饭圈综合治理，净化网络风气，坚决反对一切无底线、非理性的追星行为。

微博站方将要求所有昵称中含“粉丝团”、“后援会”等的粉丝组织账号，限期两周内必须获得明星与经纪公司授权，未获得授权将做禁言处罚直到获得授权。同时，明星与经纪公司必须加强对此类账号的后续沟通管理。

站方即将推出娱乐营销号违规行为处置细则，对发布造谣传谣、宣扬抵制、低俗八卦等内容的营销号进行组合拳式的处罚。同时，要求名称中含有“鹅组”、“八组”、“兔区”等隐喻词汇的内容号，两周内限期改名，未改名的将做禁言处罚直到整改完成。

微博还将出台相关规定，对组织攻击谩骂、发布互撕引战内容的账号，给予严肃处置。严厉打击为明星刷量控评的行为，尤其是到政务、央媒官微下寻衅滋事的，将从严从重处罚。