微博约谈赵丽颖王一博工作室

微博平台昨天与中国明星赵丽颖和王一博工作室就粉丝引导管理相关问题进行了约谈。此前二人的粉丝因发生“互撕”风波被中国多家官媒点名批评，赵丽颖粉丝群多个官方微博也被禁言。

微博站方在其官方号发文指出，作为有影响力的公众人物，对粉丝的行为应当负有引导责任和约束义务。但近期，双方工作室均未能及时有效地引导和应对粉丝的不理性行为，致使粉丝出现了扰乱网络传播秩序的拉踩、互撕等现象，造成了不良的社会影响。

微博站方从四个方面对明星经纪公司进行了警示和沟通，包括传达了中央网信办相关文件要求；强调了主管部门要求网站平台对明星及经纪公司、粉丝团、后援会等网上行为的管理责任；要求明星及经纪公司加强对粉丝群体的正面引导和约束能力；要求明星及经纪公司对有恶意行为的非官方粉丝组织和非理性行为，要主动报告平台并配合平台管理，要敢于发声、敢于维权，决不能视而不见，任由事态发展。

微博站方指出，事件发酵以来，双方艺人和工作室官微陆续发布了倡议书，主动承担责任，对粉丝群体的不理智行为迅速降温，发挥了重要作用。赵丽颖粉丝后援会很快认识到错误和事态严重性，当天主动删帖并发表了道歉，有效防止了事件进一步蔓延。



此次约谈，表达了站方对极端粉丝恶意拉踩、引战现象的零容忍态度，以及建立“清朗”网络生态环境的决心。站方也强调，以上要求不止针对两家工作室，还会面向全平台明星及经纪公司下发。未来，站方将继续重拳治理平台中的不良信息，围绕《通知》精神，安排部署相关工作，认真落实通知要求，并与明星及经纪公司一同对粉丝团体做出正确引导和严格规范，携手营造和谐健康的网络环境。

中共中央网信办今年6月启动“清朗·‘饭圈’乱象整治”专项行动后，昨天正式发布《关于进一步加强“饭圈”乱象治理的通知》，强调将进一步加大治理力度，压紧压实网站平台主体责任，切实突破重点难点问题，不断巩固和扩大专项行动成果，重拳出击解决饭圈乱象问题。